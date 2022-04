Reseña: Neeson es un asesino sin memoria en "Memory"

“Memory” ("Asesino sin memoria") es un título interesante para el nuevo thriller de Liam Neeson. ¿Recuerdas su último thriller? ¿O el anterior a ese? ¿A quién fue que se llevaron? Se ha vuelto difícil diferenciar estas películas desde hace años, y sin embargo continúan apareciendo.

“Memory”, que se estrena en cines de Estados Unidos el viernes, no cambia mucho la fórmula, sino que es una variación brutal y sombría del tema de Liam Neeson. Proyecta un tapiz noir más amplio y entretejido ambientado en la frontera de Texas, con un elenco que incluye a Guy Pearce, Monica Bellucci y Ray Stevenson. Si vas a ver “Memory” con la esperanza de que Neeson vaya a gruñir diálogos ingeniosos como “Si la memoria no me falla, ¡estás frito!”, posiblemente te sorprendas al encontrar un film menos enfocado en el heroísmo de las estrellas de acción, más turbio y cínico.