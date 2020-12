Thalía y Serratos unen fuerzas con Fundación Latin Grammy

En esta combinación de fotos aparecen, de izquierda a derecha, Christian Serratos y Thalía. Ambas artistas colaborarán con la Fundación Cultural Latin Grammy en el programa Latin Grammy In The Schools en un evento virtual a beneficio de dos escuelas. (AP Foto) less En esta combinación de fotos aparecen, de izquierda a derecha, Christian Serratos y Thalía. Ambas artistas colaborarán con la Fundación Cultural Latin Grammy en el programa Latin Grammy In The Schools en un ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Thalía y Serratos unen fuerzas con Fundación Latin Grammy 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Esta Navidad Thalía tiene un regalo especial. La estrella mexicana colaborará con la Fundación Cultural Latin Grammy en el programa Latin Grammy In The Schools junto con Netflix y la actriz Christian Serratos, de “Selena: The Series”, en un evento que este año beneficiará no a una, sino a dos escuelas.

El evento, que se realizará de manera virtual, podrá verse el próximo jueves a las 3 p.m. de Nueva York (2000 GMT) en el canal de YouTube de los Latin Grammy. Contará con la actuación de Thalía, un panel educativo y una sesión de preguntas y respuestas moderada por la presentadora Lili Estefan.

Año tras año, el programa beneficia a escuelas con la colaboración de grandes artistas y la donación de instrumentos musicales. En 2020 será doblemente especial al apoyar a la Escuela Secundaria 293 Dr. Enrique Beltrán de la Ciudad de México, y a la West Oso High School en Corpus Christi, Texas, donde estudió Selena Quintanilla. Cada una de las instituciones recibirá instrumentos musicales con valor de 10.000 dólares.

“Se me hace fantástico”, dijo Thalía en una entrevista por videollamada desde Nueva York. “Están aportando todas las herramientas para que ellos puedan aprender y continuar sus estudios, su música que tanto aman, que es buena para el alma”.

La actriz y cantante habló de su propia educación musical y destacó los beneficios de los programas artísticos para todo tipo de estudiantes.

“Lo que más me ha ayudado en mi vida a salir adelante es la música”, dijo, al tiempo que recordó a la antigua profesora que le daba clases de solfeo y piano en casa como una docente “muy apasionada, muy amorosa y muy cariñosa, y eso es lo que hace la diferencia, el entender que cada estudiante es distinto... Era una maestra que me hizo amar la música”.

En un año escolar complicado debido a la pandemia, Thalía se dijo profundamente conmovida por los retos que atraviesan los pequeños y jóvenes estudiantes que han llevado sus cursos en línea.

“Es importante ponernos en los zapatos de ellos. Es importante entender que, si nosotros estamos desesperados, imagínate cómo están ellos”, expresó. “Tienes que tratar de respirar y de entender que ellos necesitan esa empatía”.

Para la Navidad, su plan es quedarse en casa, manteniendo los cuidados de salud, aunque se piensa dar gustos con la comida para “que la pancita siga engordando”. También sugirió hacer una lista de bendiciones para avanzar un día a la vez.

“No hay más que atesorar los momentos que nos da la vida todos los días con las personas que están a nuestro lado, agradecer a Dios que despertamos un día más, que estamos aquí, que estamos con salud y que están con nosotros esos seres amados”, dijo Thalía. “Y así irnos con estas cosas, con estas pequeñas minitas de oro todos los días. Hacer esas notas de qué estoy agradecida o agradecido hoy”.

Desde 2014, más de 7.000 estudiantes de Estados Unidos, México, Argentina y Puerto Rico se han beneficiado del programa Latin Grammy In The Schools, con el que se han hecho donaciones por más de 500.000 dólares. Entre los artistas que han participado en esta iniciativa están David Bisbal, Miguel Bosé, Pedro Capó, Becky G, Kany García, Karol G, Jesse & Joy, Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Wisin y Sebastián Yatra.