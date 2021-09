NUEVA YORK (AP) — Ese sonido que escuchas de un motor rugiente es el de The Band Camino.

El trío de pop-rock, llamado así por un poderoso auto, está en la cúspide de la ola, con un álbum debut homónimo lanzarán el viernes y una gira con Dan + Shay como teloneros que los llevará del Staples Center de Los Ángeles al Madison Square Garden en Nueva York.

“Siempre hemos dicho que la meta es ser la banda más grande del mundo”, dijo el vocalista y guitarrista Jeffery Jordan. “Aquí vamos”.

The Band Camino se formó hace cinco años y ha lanzando sencillos populares y un magnífico EP, “tryhard”, que presenta su mezcla poderosa y pegajosa de rock y pop con letras confesionales y un pícaro sentido del humor. Jordan lo llama un “crisol de sonidos”.

“Un fan una vez nos acuñó como una banda de rock sincera”, dijo Garrison Burgess, el baterista que últimamente también ha estado tocando el bajo. “Sé que esa no es una lista de popularidad, pero debería”.

Canciones como “2/14”, “See Through” y “Daphne Blue” hicieron que la revista Billboard los calificara como “las próximas estrellas del rock”. Taylor Swift incluyó la canción de la banda “Berenstein” en su playlist “Songs I’m Loving Right Now” (canciones que me encantan ahora) en 2018.

Tras firmar contrato con Elektra Records, su álbum debut de 14 canciones muestra más del rango de la banda, desde la pieza apta para grandes estadios “1 Last Cigarette”, hasta la cadenciosa “Look Up” que te hará dejar de ver el celular y la pausada “Sorry Mom”. La banda logra baladas relajantes y al mismo tiempo puede hacer que una multitud cante “Everybody dies anyway!” (¡Todos mueren de todas maneras!)

“No somos un pony de un solo truco. Queremos poder hacer y decir todo lo que queramos y sonar como queremos y seguir sonando como nosotros”, dijo Spencer Stewart, quien también canta y toca la guitarra.

“Creo que una de nuestras fortalezas es que sin importar lo que hacemos, y sin importar de que género sea una canción, siempre puedes decir que se trata de nosotros”, agregó.

Jordan y Stewart se conocieron en la Universidad de Memphis, interpretando en un principio covers de bandas como Kings of Leon, Coldplay y The Killers. Burgess se unió a la banda en 2018 después de que Jeffery y Spencer se mudaran a Nashville, Tennessee.

El nombre de la banda surgió un poco al azar: sus miembros fundadores no podían decidir de entre una lista de posibles nombres y entonces vieron un Chevrolet El Camino. Les gustó la palabra “camino” en español y que “band” también fuera parte de su nombre.

“Sintimos que podríamos tratar de traer un poco de regreso a las bandas”, dijo Jordan. “Es tan fácil hacer una canción en tu habitación, en tu laptop, solo. El aspecto de la colaboración no está muerto ni nada por el estilo, pero definitivamente parecemos ser pocos y distantes”.

El trío grabó todo un álbum durante una estancia de un mes en el famoso estudio Sonic Ranch en medio del desierto en Tornillo, Texas. Un mes para grabar un álbum es un lujo ofrecido sólo por la pandemia.

“Es difícil decir que el COVID fue algo bueno porque no lo fue. Pero lo que sí nos permitió hacer para prepararnos para nuestro álbum es tener tiempo, que es algo que generalmente no tenemos en abundancia”, dijo Burgess. “Ya nadie hace discos así”.

La banda pensaba grabar el álbum entre sus giras de primavera y otoño de 2020, pero la pandemia hizo que ese proceso no fuera apresurado y fuera más bien orgánico.

“Habría sido un álbum diferente porque escribimos tantas canciones en la cuarentena que terminaron tomando el lugar de canciones que ya teníamos”, dijo Jordan. “Estas nuevas canciones son quienes somos ahora”.

En un giro, la banda que solía tocar versiones de “Yellow” de Coldplay ahora tienen un verso sobre todo su camino recorrido en la explosiva canción “Know It All”: “You love the color yellow but you hate the song” (“Te encanta el color amarillo pero odias la canción”).

The Band Camino podrá estar a punto de lograr grandes cosas, pero sus miembros están notablemente tranquilos ante el proceso que los ha llevado a debutar en televisión este año en “Jimmy Kimmel Live” o presentarse en Lollaplooza en 2019. También tenía un codiciado lugar en el festival Bonnaroo este año, pero las fuertes lluvias cancelaron el festival.

“Siempre nos hemos considerado una banda que ha ido paso a paso, no creo que nos hayamos despertado un día diciendo ‘¡lo logramos!’”, dijo Stewart.

“Nos gusta pensar que hicimos todo el trabajo y que eso hace que sea mucho más valioso al final porque sientes que te lo has ganado”.

