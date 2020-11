The Weeknd actúa en el festival Lollapalooza en Chicago el 4 de agosto de 2018. The Weeknd, quien fue nominado a ocho American Music Awards, fue completamente desairado en los Grammy el martes, cuando no recibió ninguna candidatura pese a tener un álbum No. 1. (Foto por Rob Grabowski/Invision/AP, Archivo) less