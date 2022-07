Tiago PZK arranca gira mundial con 2 llenos totales

NUEVA YORK (AP) — Hace poco más de dos años, Tiago PZK llegó a un acuerdo con su mamá: se tomaría un año libre de la escuela — su último antes de graduarse — para dedicarse de lleno a la música y, si las cosas no funcionaban, volvería a estudiar y se dedicaría a otra cosa en la vida. Este fin de semana, el artista urbano argentino comienza una gira mundial con dos llenos totales en el Movistar Arena de Buenos Aires, una semana después de que su primer álbum, “Portales”, debutó No. 2 en la lista global de estrenos de Spotify.

“Es increíble”, dijo el rapero y cantante de 20 años en una entrevista reciente con The Associated Press mientras se preparaba para su recorrido por Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos y México. “Para ser mi primer gira, es mucho trabajo... Pero bueno, creo que si Dios me puso esta gira es porque estoy preparado para llevarla adelante y me estoy entrenando a ful para romperla y súper emocionado por el disco”.