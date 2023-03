LOS ANGELES (AP) — Eran pequeños y sutiles, pero los listones azules que lucieron muchos famosos en los Oscar tienen un importante mensaje de apoyo para los refugiados.

Un comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que aquellos que usaron los listones el domingo lo hicieron para “enviar un poderoso mensaje visual sobre que todos tienen derecho a buscar seguridad, sin importar quiénes sean, dónde estén o cuándo lo hagan”.

Los listones fueron hechos por Knotty Tie Co., que según la agencia proporciona empleo, capacitación y educación a refugiados reubicados en la zona de Denver.

“En muchas de las películas nominadas en festivales y ceremonias de premiación de esta temporada, los temas humanos de conflicto, separación y pérdida están presentes”, dijo la agencia en el comunicado, mencionando películas como “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y “Marcel the Shell with Shoes On”.

“A través de una narración efectiva, estas películas ayudan a eliminar la discriminación y malentendidos, ofrecen nuevas perspectivas y ayudan a generar compasión por las personas obligadas emigrar”, continúa el comunicado.

El número de personas desplazadas en el mundo suma 103 millones, una cifra aumentada por factores mayores como la guerra de Rusia en Ucrania, otros conflictos y el cambio climático.

El ganador del premio a mejor actor de reparto Ke Huy Quan, quien nació en Vietnam, hizo referencia a su propia historia como refugiado durante su discurso de aceptación.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados”, dijo Quan. “Y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que las historias como esta sólo ocurren en el cine. No puedo creer que esto me esté pasando. Este, ESTE, es el sueño americano”.

Al igual que otras agencias de la ONU, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, tiene una larga historia de colaboración con celebridades. Angelina Jolie fue por años su única enviada especial, hasta que se separaron el año pasado.

La actriz nominada Cate Blanchett es una embajadora de buena voluntad de ACNUR. El vocero de la ONU Stéphane Dujarric también destacó a otra embajadora de buena voluntad de una agencia diferente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD por sus siglas) cuando le preguntaron si tenía una favorita de mejor película el viernes. Tras pensarlo dijo: “No, pero espero que la embajadora de buena voluntad del PNUD Michelle Yeoh gane en la categoría de mejor actriz y le deseamos todo lo mejor”, dijo sobre la eventual ganadora.