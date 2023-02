Beyoncé es la artista más condecorada de los Grammy

LOS ANGELES (AP) — Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy con su cuarto triunfo el domingo por la noche, convirtiéndose en la artista más galardonada de la historia de los premios musicales, superando el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

La superestrella tiene ahora 32 Grammy después de ganar el premio a mejor canción R&B por “Cuff It”, grabación de música dance/electrónica por “Break My Soul”, interpretación tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y mejor álbum de música dance/electrónica por “Renaissance”, su séptimo álbum de estudio que también está nominado a álbum del año.