Ben Affleck y Matt Damon vuelven a ser dupla en “Air”

NUEVA YORK (AP) — Mientras Ben Affleck y Matt Damon escribían “The Last Duel” (“El último duelo”), su primer guion juntos desde su película revelación de 1997, “Good Will Hunting” (“Mente indomable”), notaron que faltaba algo en sus carreras.

“Recuerdo que mi esposa me dijo un día: ‘No te había escuchado reír así en 15 años’”, dijo Damon. “Salimos de esa experiencia pensando: ¿Por qué no hacemos esto más a menudo? Y al llegar a los 50, simplemente dices: si no lo convertimos en una prioridad, simplemente no va a suceder”.