Director Sohn se inspira en su familia para “Elemental”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una ceremonia a la que invitó a sus padres encendió la chispa para el director Peter Sohn de la película animada “Elemental” de Disney y Pixar que se estrena este verano boreal. Los padres de Sohn son originarios de Corea del Sur y verlos desde el escenario le hizo sentir un profundo agradecimiento por todo lo que habían hecho para sacar adelante a su familia.

“Los vi y me sentí muy conmovido al agradecerles todos los sacrificios”, dijo Sohn en una entrevista reciente por videollamada sobre el próximo estreno del filme acerca de una familia de seres de fuego que emigra a Element City, una urbe donde también hay seres de agua, aire y tierra. Todos conviven entre rascacielos, trenes y transbordadores alucinantes propios para cada elemento.

El filme se centra en Ember, una chica de fuego que adora trabajar en la tienda de su padre, pero que tiene problemas para controlar su carácter explosivo, especialmente, con los clientes incómodos. La vida de Ember en Firetown, un suburbio con muchos habitantes de fuego, se ve trastocada cuando por un accidente de plomería llega hasta el sótano de la tienda Wade, un joven de agua que trabaja como inspector y se escandaliza al ver tantas irregularidades en el establecimiento, por lo cual procede a levantarles un reporte ante las autoridades.

Dos seres tan diferentes podrían parecer una mala combinación, pero Ember y Wade empiezan a conocerse más y a notar que esas diferencias no son un impedimento para que cada uno muestre su lado más genial y comiencen a ser amigos, e incluso algo más que amigos.

El equipo de producción cuenta con animadores hispanoamericanos, para quienes fue todo un desafío aprender a darle vida a estos seres de elementos.

“Fue un reto, hemos hecho todo tipo de personajes, juguetes, autos... Y ese era un reto diferente”, dijo el animador español Jordi Onate. “Teníamos que romper todas las reglas que conocíamos sobre la mecánica de los cuerpos y cómo hacer ciertos tipos de movimientos. Investigamos mucho cómo se comporta el agua y cómo se comporta el fuego en ciertas situaciones y, además de eso, tratar de hacerlos hablar”.

Pero el hecho de que sean personajes de elementos también les daba la posibilidad de usarlos a su favor. Ember, por ejemplo, rehace un vidrio roto con su fuego y también puede soldar metales.

“Este es uno de los proyectos más complejos que creo que hemos trabajado en Pixar, simplemente por eso; estamos acostumbrados a animar humanos o animales y tenemos referencias para eso, pero en este caso estábamos tratando de entender cómo un personaje de fuego o de agua se movería”, señaló el animador colombiano Luis Uribe Córdoba. “Los animadores pasamos unas tres o cuatro semanas simplemente probando cosas y viendo videos en cámara lenta del comportamiento del fuego o del agua”.

El proyecto comenzó a desarrollarse hace siete años y la artista mexicana Paula Assadourian fue una de las primeras en ayudar a Sohn a encontrar la esencia de los personajes y la historia. Assadourian, quien comenzó a trabajar en la película en 2019, fue la encargada de hacer el story board (o guion visual) antes de que el proyecto comenzara su producción.

“Creo que Elemental es una película muy especial, porque se trata de Ember descubriendo quién es ella y lo que quiere hacer, si ella quiere seguir su propio camino o si quiere quedarse cerca de sus raíces y su familia y lo que la gente puede esperar de ella”, dijo Assadourian. “Creo que Wade de alguna manera cambia a Ember, en cierta forma, la despierta para decir ‘puedes hacer muchas más cosas con tu vida’... La cuestiona y la abre al exterior”.

Sohn, quien además de director es animador, actor de voz y artista, había dirigido previamente “The Good Dinosaur” (“El viaje de Arlo”) y también ha colaborado en múltiples películas de Pixar como “Incredibles 2” (Los Increíbles 2), “Ratatouille”, “Finding Nemo” (“Buscando a Nemo”), “Up”, “Toy Story 3” y “WALL·E”. Definitivamente, “Elemental” es la historia más personal en la que se ha involucrado, pues el amor por su esposa, quien es de origen italiano, fue otra de sus inspiraciones.

El filme, como en la realidad, muestra que la tolerancia y la empatía son la vía para combatir males como la xenofobia, algo que su familia y la comunidad asiática en general han enfrentado fuertemente a raíz de la pandemia de COVID-19.

“Lo que es duro es que la idea de la xenofobia estaba en la historia desde el comienzo (antes de la pandemia)”, dijo. “Porque mi padre y mi madre experimentaron la misma xenofobia, no era algo nuevo... Pero cuando la idea del odio contra los asiáticos comenzó a ocurrir de una manera tan descarada, todos estábamos aterrorizados; recuerdo a mi mamá llamarme para decirme que no saliera en San Francisco. Ella estaba aterrada, y nunca había estado así cuando crecíamos, era un miedo real”.

La productora Denise Ream destacó la oportunidad de colaborar con Sohn desde el origen del filme.

“La historia tiene varias capas que realmente aprecié, simplemente me conecté con la idea de agradecer a tus padres, eso resonó mucho conmigo”, señaló. “Me emocionaron mucho los retos visuales y técnicos, eso realmente me despertó. Sabía que iba a ser complicado y resultó ser más difícil de lo que yo pensé, pero me gusta todo de ella”.

Una historia sobre inmigrantes y una familia que se enfrenta a la burocracia tiene varios puntos en común con la máxima ganadora de los pasados Oscar “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), aunque vale la pena destacar que “Elemental” se comenzó a desarrollar antes que “Everything” y no al revés.

“Me encantó esa película, fue una de mis favoritas del año pasado”, dijo Sohn.

“¡Ojalá tengamos más historias así!”, agregó Ream.