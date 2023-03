NUEVA YORK (AP) — Al volver a imaginar 40 de sus canciones más conocidas, U2 tomó en cuenta que muchos de sus admiradores las experimentarán con audífonos conectados a un aparato en sus bolsillos, en vez de estar frente a un escenario cantando a todo pulmón.

Esa fue la idea detrás de “Songs of Surrender”, que se lanzará esta semana. El cuarteto de U2, cuyos integrantes tienen entre 61 y 62 años, revisan material compuesto en algunos casos cuando apenas eran unos adolescentes de Dublín.

Especialmente en esos días, las canciones de U2 se escribieron pensando en conciertos. The Edge dijo a The Associated Press en una entrevista que U2 quería llamar la atención de las personas que verían a la banda por primera vez, tal vez en un festival o como teloneros.

“Hay una especie de aspecto de gladiador en las presentaciones en vivo cuando estás en esa situación”, dijo. “El material tiene que ser bastante audaz e incluso estridente a veces. Con esta reinvención, pensamos que sería divertido ver la intimidad como un nuevo enfoque, que la intimidad sería el nuevo punk rock, por así decirlo”.

The Edge fue la fuerza impulsora detrás de “Songs of Surrender”, al aprovechar el tiempo de inactividad por la pandemia para grabar gran parte de la música en casa.

La guitarra eléctrica de The Edge y la voz de Bono son el distintivo musical de U2, por lo que es un poco irónico que esa guitarra no sea la característica más inmediatamente perceptible de las nuevas versiones. The Edge trabajó, en cambio, con teclados, guitarra acústica y el dulcémele, un instrumento de cuerdas de percusión.

El proceso comenzó sin un mapa fijo o la obligación de terminarlo si no funcionaba.

“A medida que nos metimos en ello y encontramos el ritmo, realmente comenzamos a disfrutar lo que estaba sucediendo”, dijo. “Hubo mucha libertad en el proceso, fue alegre y divertido tomar estas canciones y volver a imaginarlas y creo que eso se transmite. No parece que haya habido mucho trabajo duro porque no fue así”. Gran parte de la intimidad viene a través de la voz de Bono. No hay necesidad de gritar, por lo que a veces usa registros más bajos o se desliza hacia el falsete.

Muchas de las letras también fueron reescritas, a veces bastante, incluso en canciones recientes como “The Miracle of Joey Ramone”. Algunos cambios son más sutiles, pero aún notables; al reemplazar la frase “un hombre traicionado con un beso” con “un niño nunca será besado” Jesús queda fuera de “Pride (In the Name of Love)”.

Al mismo tiempo, “Sunday Bloody Sunday” cambia terminar con una pregunta: “¿dónde está la victoria que ganó Jesús?”.

Unos chelos reemplazan la guitarra de “Vertigo”. Los teclados le dan a “Where the Streets Have No Name” un sonido ambiental. “Two Hearts Beat as One”, una acelerada canción de rock dance, tiene ahora una vibra más sensual y fluida, y es una de las cuatro canciones en las que The Edge asume el papel de vocalista.

La banda fue democrática al elegir canciones de todo su catálogo, aunque el álbum “October” de 1981 y “No Line on the Horizon” de 2009 no fueron representados. “New Year’s Day”, “Angel of Harlem” y “Even Better Than the Real Thing” son de las canciones que se quedaron solas.

“Somos de los pocos artistas que tienen esta obra con la que sería posible un proyecto como este, con la distancia de tiempo y la experiencia con los que es interesante volver a visitar las primeras canciones”, dijo The Edge.

A lo largo de la historia de la música, ha habido bandas que ocasionalmente han vuelto a grabar material por motivos contractuales. Taylor Swift es el ejemplo más famoso, tras lanzar nuevas versiones de sus canciones más antiguas para controlar su uso. “Spot the Difference” de Squeeze se burla de cómo trataron de hacer que las nuevas grabaciones fueran indistinguibles de las originales.

Las grabaciones en vivo y los proyectos que revisan archivos, como la serie de contrabando de Bob Dylan, brindan a los fans la oportunidad de escuchar canciones familiares de manera diferente.

Muchos artistas mayores no le encuentran sentido a hacer música nueva, ya que hay pocas oportunidades de ser escuchados y los fanáticos son parciales a favor de los materiales que les son familiares, dijo Anthony DeCurtis, editor colaborador de Rolling Stone.

“Revisar tu obra de manera creativa es una forma de mantener el interés en tu carrera”, dijo DeCurtis. “Es posible que los fans mayores no estén interesados en otra colección de tus éxitos, pero volver a trabajar en ellos de una manera importante podría resultar atractivo. Los fans más jóvenes no tienen el mismo involucramiento en tus clásicos, por lo que estas nuevas versiones les ofrecen una ruta hacia tu catálogo”.

The Edge alienta a los seguidores de la banda a probar las nuevas versiones, y señaló que incluso pueden llegar a preferir algunas de ellas.

“No creo que haya competencia entre estas y las versiones originales”, dijo. “Es más una cosa que agrega más que restar. Si te gustan los nuevos arreglos, genial. Si prefieres los originales, sigue escuchando”.

“No hay problema”, dijo. “Ambos son válidos”.

The Edge dijo que está trabajando en nueva música de U2, “y tenemos cosas geniales en camino”.

El cuarteto se conoció en la cocina del baterista Larry Mullen Jr. cuando respondieron a un anuncio colocado en una pizarra de su bachillerato, son una historia destacada de longevidad y constancia musicales. Un pasaje hacia el final del libro de Bono “Surrender”, en el que habla sobre ver a su alrededor en el escenario al final de su más reciente gira en 2019 y preguntarse si ese era el final, desató dudas naturales sobre cuánto tiempo más continuará U2.

“Hay muchas razones por las que U2 ha permanecido unida durante tanto tiempo, pero una de las principales es que funciona muy bien para nosotros como individuos”, dijo The Edge. “Creo que todos brillamos más como parte de este colectivo. Ciertamente no me gustaría colgar la guitarra”.

Este año será una prueba para una banda que puede contar con los dedos de una mano el número de veces que se ha presentado sin alguno de sus integrantes. U2 presentará una serie de conciertos en Las Vegas sin Mullen, quien se recupera de una cirugía.

¿U2 continuaría si uno de los miembros originales decide marcharse?

“No descartaría la posibilidad de que podamos seguir adelante con diferentes miembros”, dijo The Edge. “Pero también podría imaginarnos decidir no hacerlo. Sería un gran desafío. Pero creo que en ese momento sabríamos lo que se siente bien”.