AMA: sanciones no afectarán partidos de la Euro en Rusia

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje confirmó que los partidos que Rusia tiene previsto organizar para la Eurocopa de fútbol el año próximo no serán afectados por la recomendación de que el país sea vetado como anfitrión de grandes competiciones deportivas.

El comité de la AMA (las siglas en francés de la agencia) para verificación de cumplimiento propuso la medida como parte de un paquete de sanciones contra Rusia por presunta manipulación de documentación de dopaje. La junta directiva de la AMA votará sobre la recomendación el 9 de diciembre.

“En lo que se refiere a la UEFA, la Euro no es un evento deportivo de varias disciplinas ni un campeonato mundial, sino un evento regional de un solo deporte”, dijo el portavoz de la AMA James Fitzgerald a The Associated Press por correo electrónico.

“Así que no está afectado por esta recomendación”, añadió.

San Petersburgo será sede de cuatro partidos, incluyendo uno de cuartos de final. La ciudad será además la sede de la final de la Liga de Campeones en 2021, otra competición no cubierta por las recomendaciones.

Se espera que la Eurocopa 2020 sea la segunda competición deportiva más vista en televisión en 2020, después de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un análisis del torneo de 2016 concluyó que la final atrajo 284,4 millones como “audiencia global promedio en casa” — el estándar de la industria para determinar teleaudiencia minuto a minuto — y que 600 millones de personas vieron al menos parte de la victoria de 1-0 de Portugal sobre Francia.

La UEFA no es signataria del Código Mundial Antidopaje, pero el organismo rector del fútbol europeo es afiliado de la FIFA, que es signataria. La UEFA también tiene su propio programa antidopaje.

Rusia está acusada de alterar los datos de laboratorio para eliminar resultados positivos, en momentos en que la información estaba en poder de las agencias de ley y orden del país. La entrega de los datos debía haber contrarrestado encubrimientos previos y despejado la vía para la readmisión de Rusia al deporte mundial luego de años de escándalos de dopaje.

El comité de AMA ha propuesto un paquete de sanciones que incluye una prohibición de cuatro años de la celebración de eventos deportivos importantes en Rusia y otra similar a la participación por Rusia en eventos de primera, como los Juegos Olímpicos, aunque los deportistas pueden participar como neutrales.

Dimitri Peskov, vocero del presidente ruso Vladimir Putin, dijo el miércoles que las recomendaciones son “desagradables para nosotros”, pero que esperará por su confirmación por la AMA.