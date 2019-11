AP VERIFICA: Declaraciones de Trump sobre el juicio político

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca en Washington, el lunes 4 de noviembre de 2019. (AP Foto/Patrick Semansky)

WASHINGTON (AP) — Durante más de una semana, el presidente Donald Trump le ha insistido a la gente: “¡Lean la transcripción!”, pero la gente sí está leyendo la transcripción y es por eso que hay comisiones del Congreso investigando si hay fundamentos para iniciarle un juicio político que pudiera llevar a su destitución.

Trump alude al borrador de la transcripción de una llamada del 25 de julio entre él y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Numerosos funcionarios que laboran o han laborado en el gobierno de Trump han testificado que el presidente condicionó la entrega de ayuda estadounidense a Ucrania si su gobierno investigaba a Joe Biden, adversario político de Trump, al hijo de Biden y a otros demócratas.

El caso de la llamada estalló gracias a un informante anónimo. Los comentarios de una serie de funcionarios públicos que han comparecido ante el Congreso para hablar del caso, coinciden mucho.

En la última semana, Trump abordó el espectáculo de las audiencias públicas sobre la pesquisa con una frustración comprensible, pero también con un recuento equivocado de las circunstancias tras la investigación.

A continuación, una revisión de los comentarios del presidente sobre el juicio político, comparadas con los hechos:

___

TRUMP: “Me acaban de explicar que en las próximas semanas habrá Audiencias Falsas (un juicio) en la Cámara de Representantes, mientras entrevistan a Nunca Trumpistas y otros, y yo NO TENDRÉ ABOGADO NI EL DEBIDO PROCESO” _ tuiteó el jueves.

LOS HECHOS: Las “Audiencias Falsas (un juicio)” que mencionó Trump no un juicio y se desarrollan según el proceso habitual.

Trump tiene razón en que él y su equipo legal están excluidos de las audiencias públicas que comienzan el miércoles, pero no ha sido acusado de nada y no tiene derecho constitucional de ser representado por un abogado en este procedimiento.

___

TRUMP: “El informante desapareció”. Trump habló durante un evento de campaña en Luisiana el miércoles.

TRUMP: “No han escuchado nada del informante después de eso, ¿cierto?”, dijo Trump al hablar sobre el periodo después de que se publicara un borrador de la transcripción de su llamada telefónica con el presidente de Ucrania. Él habló en un evento de campaña en Kentucky el lunes.

LOS HECHOS: El informante no desapareció después de que la Casa Blanca, a finales de septiembre, publicara un borrador de la transcripción de la llamada telefónica. De hecho, el informante se ofreció a responder preguntas por escrito de los legisladores del Partido Republicano, quienes hasta ahora lo han rechazado.

Lo que Trump insinúa es que la cuenta del informante es falsa y, por lo tanto, que la persona desapareció, pero personas con conocimiento de primera mano de los eventos que sucedieron en el Capitolio han corroborado los detalles clave.

El borrador de la transcripción de la llamada del 25 de julio también muestra que el informante resumió con precisión la conversación en la denuncia enviada al director interino de inteligencia nacional.

___

TRUMP, sobre el informante: “Debe presentarse para testificar. ¡No son aceptables las respuestas escritas!”, tuiteó el lunes.

LOS HECHOS: La postura de Trump de ofrecer respuestas escritas en una investigación federal es un giro si se le compara con lo que expresó hace apenas algunos meses. El propio Trump se negó a ofrecer otra cosa que no fueran respuestas por escrito a preguntas limitadas durante la investigación del fiscal especial sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

___

TRUMP, sobre el presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja Adam Schiff: “¿Y qué hay de Schiff? Inventa una conversación, se para ante el Congreso de Estados Unidos, repite mi conversación con el jefe de Ucrania... fue una mentira total, y luego en realidad fui y difundí la conversación real”. Trump habló durante un acto de campaña en Kentucky el lunes.

LOS HECHOS: Trump está exagerando el episodio y alterando la línea de tiempo. Schiff ofreció lo que llamó una parodia de los comentarios de Trump en la conversación con el presidente de Ucrania. Schiff lo hizo después de que la Casa Blanca difundiera el borrador de la transcripción, no antes, como afirma Trump. Así que la gente que leyó el relato oficial sabía que Schiff estaba bromeando, no citando.

___

Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman, Eric Tucker y Seth Borenstein contribuyeron para este despacho.

