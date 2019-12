AP selecciona los momentos más memorables de la TV en 2019

NUEVA YORK (AP) — Muchos han señalado que la teleaudiencia de hoy está muy fragmentada, con múltiples servicios de streaming y docenas de canales compitiendo por nuestra atención. Pero este año hubo momentos memorables en la TV estadounidense que despertaron gran atención. Aquí algunos de los mejores, seleccionados por The Associated Press.

VIVA UNA VERDADERA GUERRERA

No fue ni Jon Snow ni Daenerys quienes ganaron la culminante Batalla de Winterfell en “Game of Thrones”. Fue Arya Stark la que valerosamente se abalanzó sobre el Rey de la Noche y apuñaló al Caminante Blanco líder, poniendo fin a su reinado de terror y convirtiendo en polvo helado al Ejército de los Muertos. Arya había sufrido mucho: asesinatos de familiares, ceguera, sobrevivir al gremio de un asesino. La última vez que la vemos, se está embarcando hacia el oeste de Westeros, a una tierra que nunca ha sido documentado en los mapas. Se ganó su gran aventura.

“CALLADA TODOS ESTOS AÑOS”

En marzo, “Grey’s Anatomy” (“Anatomía según Grey”) ofreció uno de sus episodios más conmovedores. Las doctoras y enfermeras del hospital Grey Sloan Memorial se alinearon en un pasillo para proteger y apoyar a una víctima de violación que dijo que todos los hombres que veía le recordaban a su agresor. El episodio se tituló como una canción de Tori Amos sobre abuso sexual, “Silent All These Years”, y se inspiró en parte en el testimonio de Christine Blasey Ford en las audiencias del ahora juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Fue escrito por una mujer, Elisabeth Finch, y dirigido por una mujer, Debbie Allen. Su transmisión llevó a un incremento del 43% en las llamadas al número nacional de ayuda a víctimas de abuso sexual (National Sexual Assault Hotline).

¿ES AMOR LO QUE SIENTO?

Lady Gaga y Bradley Cooper parecían tener una química casi explosiva cuando interpretaron el tema “Shallow” de la película “A Star is Born” (“Nace una estrella”) en la ceremonia de los premios Oscar en febrero. Cantaron el uno al otro, ardieron, se acurrucaron frente al piano. Fue tan intenso su lazo en el escenario que el público no paró de conjeturar si tenían un romance también en la vida real. Cuando ambos se separaron poco después de sus respectivas parejas, los chismes se incrementaron aún más. Pero Gaga le dijo a Oprah Winfrey que sólo se trató de un acto: “Fue todo planificado. Fue orquestado como una actuación”.

“TENGO EL DERECHO”

Billy Porter se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ganar un premio Emmy al mejor actor dramático en septiembre, por su papel de Pray Tell en la serie "Pose" de FX. El ganador del premio Tony recibió una ovación de pie cuando subió al escenario. "James Baldwin dijo, 'tomó muchos años vomitar toda la porquería que me habían enseñado de mí mismo, y que medio creí, antes de poder caminar por esta tierra como si tuviera el derecho de estar aquí'". Agregó: "Tengo el derecho. Ustedes tienen el derecho. Todos tenemos el derecho”.

“EL VEREDICTO ES CULPABLES”

Un momento devastador en la televisión de primera ocurrió durante los últimos minutos del segundo episodio de “When They See Us” (“Así nos ven”). La serie de cuatro episodios de Netflix explora la verdadera historia de los “Cinco de Central Park”, cinco adolescentes negros y latinos que fueron obligados a confesar una violación que no cometieron en 1989. En ese segundo episodio, la creadora y directora del programa Ava DuVernay muestra los veredictos de la corte leídos en voz alta mientras los cinco actores jóvenes lloran y gimen.

SE DESPIDIERON CON ESTRÉPITO

Luego de 12 temporadas, “The Big Bang Theory” (“La teoría del Big Bang”) terminó en mayo con Sheldon, el personaje protagónico interpretado por Jim Parson, pronunciando un emotivo discurso tras ganar el Nobel de física. Tras reñir previamente con sus amigos, deja de lado sus largas declaraciones para agradecerles, pidiéndoles que se pongan de pie. “Disculpen si no he sido el amigo que se merecen, pero quiero que sepan que, a mi manera, los amo a todos”. El dulce momento es coronado por la aparición de Sarah Michelle Gellar como la última invitada famosa al programa: “¿No es esa Buffy, la cazavampiros?”, pregunta Sheldon.

MÁXIMA TERNURA DE LAS GALAXIAS

¿Hubo este año algo más tierno que el bebé Yoda? Presentado hacia el final del primer episodio de “The Mandalorian”, el muñeco verde de grandes ojos fue un fenómeno instantáneo en la cultura pop, generando memes, arte creado por los fans y hasta una caricatura en la revista The New Yorker. El infante de 50 años debutó en noviembre y le dio un impulso a Disney Plus como el adorable embajador viral del servicio de streaming. “Oficialmente, el 2019 le pertenece ahora al bebé Yoda”, declaró Esquire. ¿Quién puede debatirlo?

