Alejandro Sanz no pierde de vista a los inmigrantes

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 3 de mayo de 2016 el cantante español Alejandro Sanz durante un concierto en Panamá. (Foto AP/Arnulfo Franco)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — De gira por Estados Unidos, Alejandro Sanz no pierde de vista a los inmigrantes.

La semana pasada en el arranque de su gira en el Rosemont Theatre de Chicago el astro español invitó a varios dreamers (migrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización siendo menores de edad y ahora buscan regularizar su situación) a subir al escenario para cantar su éxito “Corazón Partío”.

“Los dreamers han vivido aquí prácticamente toda su vida. Vinieron muy pequeñitos, ni siquiera decidieron ellos venir, sino que vinieron con sus papás y de repente, sin haber cometido ninguna infracción o ningún delito, se encuentran en una situación ilegal”, dijo Sanz en una entrevista telefónica reciente desde Miami, donde tiene dos fechas de concierto tras agotarse las entradas para su primera noche en la ciudad.

“Tenemos que intentar dar una solución y darles la oportunidad, por lo menos de que vivan legalmente y que puedan seguir trabajando en este que en realidad es su país. Ellos lo consideran su país, no conocen otro”, agregó sobre los dreamers.

Sanz lanzó recientemente una campaña benéfica a través de sus redes sociales para invitar a sus seguidores a comprar una camiseta cuyas ganancias se donarán a la organización Dream Big Nevada, que proporciona apoyo para que los “dreamers” actualicen su estatus migratorio; Ascend Educational Fund, que proporciona fondos para su educación; y el fondo de emprendimiento de Immigrants Rising, que brinda subsidios a emprendedores con una situación migratoria irregular que trabajan para crear un cambio social positivo.

Para Sanz este debe ser un tema atendido no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial por el riesgo de violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes.

“Se confunde el tema de las leyes migratorias, que son una cosa, con el tema del racismo y la xenofobia. Hay un problema grave que va a más, se empieza exigiendo la protección de las fronteras y se termina creyendo que hay una raza superior a otras”, dijo. “No es una cuestión política, es una cuestión de pura humanidad, nada más”.

#LaGira, la primera de Sanz por Estados Unidos en casi una década, continuará en septiembre y octubre por Estados Unidos con fechas en Orlando, Miami, Dallas, El Paso, Huston, San Diego, Los Ángeles y Phoenix, entre otras.

Los conciertos de #LaGira comenzaron en junio en España con cinco presentaciones en estadios con invitados como Shakira en Barcelona y Camila Cabello, con quien grabó el sencillo “Mi persona favorita” de su más reciente álbum “#ElDisco”, para su presentación en Madrid.

“Grabamos juntos en el estudio que tengo en mi casa y grabar con Camila fue increíble. Es un cielo de mujer, es una niña con un corazón increíble, divertida, latinísima, graciosa”, dijo Sanz, quien elogió a Cabello por su talento. “La canción no hubiera sido lo mismo sin ella, de eso estoy convencido, por toda la ternura que se crea de ella cantando conmigo”.

“#ElDisco”, lanzado en abril, también tiene como invitados a Residente y Nicky Jam.

Para Sanz, quien ha sido galardonado con 20 Latin Grammy y tres Grammy, era esencial traducir su sonido para los conciertos de #LaGira en su integridad y por eso tiene a 12 músicos en el escenario.

“Tengo una forma de entender la música que es con la que yo comulgo. Yo no entiendo otra cosa que no sea hacer un disco, intentar hacer diez canciones lo mejor posible y ser siempre muy fiel a este pundonor de músico”, dijo. “Creo que es importante que la gente no se olvide cómo sonaban los instrumentos”.

Sanz también traerá su gira por México. Tras presentarse en la capital en el Foro Sol en 2012, regresa a este escenario masivo el 7 de noviembre.

“Va a ser una noche increíble y esa sí es la noche para realmente hacer un despliegue de concierto”, dijo Sanz, quien también se presentará en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

El próximo año develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sumándose a astros latinos como Maná, Shakira y Alejandro Fernández, que también cuentan con esta distinción.

“No me lo esperaba; es algo muy bello”, dijo Sanz. “Me conceden un honor increíble el poder ir ese día con mis hijos, con mi gente”

Por lo pronto, planea disfrutar del camino en Estados Unidos.

“Venir a hacer mi gira, que es lo que más me gusta”, dijo. “Voy por muchas zonas donde hay muchísimo latino y muchísimo mexicano, hay buena comida y tequila”, dijo el músico, quien compartió que en cambio cuando viene a la Ciudad de México “la primera noche tengo que cenar taquitos al pastor, a mí eso no me puede faltar, ya tengo mis rituales. Cuando voy a Guadalajara, mi birria y mi torta ahogada... luego en Monterrey la machaca no puede faltar, la carne seca”.

En internet www.CharityStars.com/Alejandro