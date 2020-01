Betts pacta contrato récord de 27 millones con Medias Rojas

ARCHIVO - En esta foto del 30 de abril de 2019, Mookie Betts de los Medias Rojas de Boston tras batear un jonrón en un juego ante los Atléticos de Oakland. (AP Foto/Charles Krupa,) ARCHIVO - En esta foto del 30 de abril de 2019, Mookie Betts de los Medias Rojas de Boston tras batear un jonrón en un juego ante los Atléticos de Oakland. (AP Foto/Charles Krupa,) Photo: Charles Krupa, AP Photo: Charles Krupa, AP Image 1 of / 1 Caption Close Betts pacta contrato récord de 27 millones con Medias Rojas 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Mookie Betts pactó un contrato de 27 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, el salario más alto para un jugador elegible al arbitraje.

El acuerdo alcanzado por el jardinero excedió el de 26 millones del invierno pasado para el tercera base Nolan Arenado, uno que apuró las negociaciones para un contrato de 260 millones por ocho años.

Cuatro veces All-Star y ganador de cuatro Guantes de Oro, Betts podrá declararse agente libre al final de esta campaña.

Betts ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, cuando lideró las mayores con un promedio al bate de .346, más 32 jonrones y 80 impulsadas. Sus Medias Rojas conquistaron la Serie Mundial ese año. Bateó para .295 cn 29 jonrones y 80 impulsadas el año pasado.

El acuerdo se alcanzó al expirar el plazo para intercambiar propuestas de salarios con los jugadores que califican para el arbitraje.

Betts no fue la única estrella de Boston que evitó el arbitraje. El jardinero central Jackie Bradley Jr. pactó por 11 millones. Bradley es reconocido por su brillante defensa, pero es propensa a malas rachas de bateo.

También el viernes, los Cachorros de Chicago y su estelar tercera base Kris Bryant evitaron el arbitraje al acordar un contrato 18,6 millones de dólares por una temporada. La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido anunciado.

Otros jugadores que deben recibir elevados salarios son el torpedero boricua Francisco Lindor (Cleveland), el toletero Aaron Judge (Yanquis) y el pitcher Trevor Bauer (Cincinnati). El pitcher derecho Noah Syndergaard llegó a un acuerdo por 9,7 millones y un año con los Mets de Nueva York.

La lista también incluye a otros dos jugadores fundamentales de los Cachorros: el torpedero puertorriqueño Javier Báez y el receptor venezolano Willson Contreras.

Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2016, Bryant se recuperó de una campaña de lesiones para batear .282 con 31 jonrones y 77 impulsadas. Pero la gran interrogante es si podrá seguir en el equipo al que ayudó a acabar una sequía sin ganar el campeonato de la Serie Mundial hace tres años.

El mermado sistema de ligas menores de los Cachorros, los prospectos que podrían adquirir a cambio de Bryant, el enorme contrato que el tres veces All-Star exigirá como agente libre y la querella que interpuso por su tiempo de servicio han puesto en duda su futuro en Chicago.

Bryant debutó el 17 de abril de 2015, sólo un día antes del tiempo de servicio necesario para convertirse en agente libre tras la temporada de 2020. Bryant asegura que le dejaron en las menores en una maniobra deliberada para demorar su elegibilidad para la agencia libre.