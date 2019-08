Cabello descarta suspender torneo de béisbol en Venezuela

CARACAS (AP) — El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela descartó la suspensión del torneo local de béisbol tras la decisión que tomaron las Grandes Ligas de prohibir a sus peloteros jugar en Venezuela.

En declaraciones publicadas el lunes por la noche en su portal "Con el mazo dando", Diosdado Cabello afirmó que los dueños de los equipos profesionales tendrán que responder por el dinero que recibieron para la Serie del Caribe.

Las Grandes Ligas prohibieron días atrás que sus jugadores participen en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en una de las primeras repercusiones públicas de las nuevas sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Al rechazar las limitaciones impuestas, Cabello aseguró que pese a esas acciones en Venezuela habrá béisbol, que es el deporte más popular en la nación suramericana.

"Quieren dejar sin béisbol a Venezuela. Yo les recomiendo a los dueños de equipos que se inventen una porque acá va a haber béisbol", dijo el líder socialista, que es considerado el segundo hombre fuerte del oficialismo luego de Maduro.

Más temprano, Cabello, quien se ha declarado un fanático del béisbol, expresó en una rueda de prensa que "aquí habrá béisbol así tengamos que jugar nosotros".

El inicio del campeonato local de la temporada 2019-2020 se fijó para el 18 de octubre. Aunque desde hace varios años algunas estrellas venezolanas que juegan en las Grandes Ligas no vienen al país debido a los problemas de delincuencia y la compleja crisis que azota al país, algunos peloteros de las ligas menores o que están en período de vacaciones en Estados Unidos viajan a Venezuela a jugar para entrenarse y obtener algo de dinero.

En una entrevista reciente con The Associated Press, el líder opositor Juan Guaidó lamentó la decisión de las Grandes Ligas, y recordó que "en años anteriores ya se ha prohibido a muchos peloteros jugar no por sanciones, por inseguridad".

"Espero que solucionen el problema... porque en definitiva yo quiero ver a los Grandes Ligas", expresó Guaidó al reconocer que quisiera ver jugar a Ronald Acuña, jardinero de los Bravos de Atlanta, en el equipo local de Los Tiburones de La Guaira, del cual se declaró seguidor.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional, integrada por ocho equipos, no ha ofrecido hasta el momento comentarios sobre la decisión de las Grandes Ligas y cómo impactará eso en el campeonato, que recibe financiamiento de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que desde inicios de año fue sancionada por Washington.

Cabello también se refirió a los propietarios de los equipos de la liga profesional venezolana e indicó que "tendrán que responder por el dinero que se le dio en la Serie del Caribe", pero no ofreció detalles.

La realización este año en Venezuela de la Serie del Caribe fue suspendida por decisión de los directivos de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ante las violentas protestas contra Maduro que ocurrieron a inicios de año. Al condenar la medida, el mandatario venezolano criticó a los directivos que tomaron la decisión y dijo que eran unos “sucios e inmorales”.