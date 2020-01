Papa retirado se distancia de libro sobre celibato

ARCHIVO - En esta foto del 20 de noviembre de 2010, el cardenal de Guniea, Robert Sarah, besa la mano del papa Benedicto XVI tras ser consagrado en la Basílica de San Pedro, Vaticano. (AP Foto/Pier Paolo Cito, File) less ARCHIVO - En esta foto del 20 de noviembre de 2010, el cardenal de Guniea, Robert Sarah, besa la mano del papa Benedicto XVI tras ser consagrado en la Basílica de San Pedro, Vaticano. (AP Foto/Pier Paolo Cito, ... more Photo: Pier Paolo Cito, AP Photo: Pier Paolo Cito, AP Image 1 of / 1 Caption Close Papa retirado se distancia de libro sobre celibato 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un colaborador íntimo distanció el martes al papa emérito Benedicto XVI de un nuevo libro sobre el celibato sacerdotal y pidió que se retirara el nombre de éste como coautor, dada la impresión creada de que el pontífice jubilado trataba de interferir con el reinante.

El arzobispo Georg Gaenswein, secretario de larga data de Benedicto, dijo a la prensa alemana e italiana que hubo un “malentendido” con el otro coautor, ya que éste nunca quiso aparecer en la carátula del libro “Desde lo profundo de nuestros corazones”.

Pasajes del libro, cuya aparición está prevista en Francia el miércoles y en Estados Unidos el mes próximo, provocaron estrépito en las redes sociales católicas y pusieron de manifiesto el enfrentamiento entre conservadores y progresistas en la Iglesia Católica que se ha profundizado tras la decisión de Benedicto de jubilarse en 2013 y allanó el camino para el ascenso del papa Francisco.

Aunque sabía que el cardenal Robert Sarah planeaba escribir un libro y aportó un texto que reafirmaba la “necesidad” del celibato sacerdotal, Benedicto “nunca aprobó un libro con su coautoría y jamás vio ni autorizó la tapa” que lo presenta como autor principal, dijo Gaenswein en un comunicado publicado por la agencia noticiosa católica alemana Kathpress y la agencia italiana ANSA.

Gaenswein dijo que Benedicto pidió el retiro de su nombre y foto de la tapa, así como de una supuesta introducción y conclusión que reafirmaban la necesidad del celibato sacerdotal.

La coautoría de Benedicto resultó tanto más sorprendente por cuanto al retirarse en 2013 había jurado vivir “oculto del mundo” para evitar cualquier sospecha de que aún ejercía la autoridad papal.

El momento elegido para publicar el libro también despertó sospechas entre los partidarios de Francisco, quien ha dicho que emitirá próximamente un documento que se prevé aludirá a la ordenación sacerdotal de hombres casados en la Amazonía, dada la escasez de curas en la región.

El libro incluye una introducción y una conclusión, que se dice fueron escritas conjuntamente por Benedicto y Sarah, y un capítulo cada uno. The Associated Press obtuvo galeras del texto en inglés “From the Depths of Our Hearts” después que el diario francés Le Figaro publicó algunos pasajes el domingo.

Horas antes, Sarah dio a conocer cartas de Benedicto que dejan en claro que el pontífice de 92 años redactó el texto y aprobó su publicación como libro. “Estas difamaciones son excepcionalmente graves”, tuiteó Sarah, el titular de la oficina vaticana a cargo de la liturgia.

Sarah insistió en la transparencia de sus interacciones con Benedicto y tuiteó: “Considerando las polémicas provocadas por la publicación del libro ‘From the Depths of Our Hearts’, se ha resuelto que el autor del libro en publicaciones futuras será: Cardenal Sarah, con la contribución de Benedicto XVI. Sin embargo, el texto completo aparecerá sin cambios”.

Después de los trascendidos iniciales, los partidarios de Francisco denunciaron rápidamente que miembros del séquito derechista de Benedicto habían manipulado al expapa para que escribiera un texto que equivalía a un ataque frontal al pontífice actual. Algunos dijeron que se trataba de abuso contra un anciano, dada la edad y la debilidad creciente de Benedicto.

Los conservadores, muchos de los cuales echan de menos la ortodoxia de Benedicto, rechazaron el argumento y destacaron que también Francisco ha reafirmado el “don” del celibato sacerdotal.

El Vaticano trató de atemperar los ánimos al insistir que el libro era solo un “aporte” a la discusión sobre el celibato escrito por dos prelados en “obediencia filial” al papa.

Sarah _un héroe para los puristas y conservadores litúrgicos y un detractor discreto de Francisco_ negó toda manipulación de su parte y dijo que Benedicto participó plenamente del proceso.

Habló después que el diario español ABC informó que de acuerdo con “fuentes muy cercanas a Joseph Ratzinger” el papa jubilado no participó del proyecto y había sido objeto de una manipulación editorial. El diario argentino La Nación publicó un informe similar.