Chofer de autobús accidentado en Utah hacía su primer viaje

La imagen proporcionada por la Policía de Caminos de Utah muestra a un autobús turístico accidentado cerca del Parque Nacional Bryce Canyon en Utah, el viernes 20 de septiembre de 2019. (Policía de Caminos de Utah vía AP)

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. (AP) — El chofer de un autobús turístico que se estrelló cerca de un parque nacional en Utah, cobrando la vida de cuatro turistas chinos y dejando a decenas de heridos, realizaba su primer viaje para una compañía que tenía muy poco tiempo en el negocio, indicaron los investigadores el domingo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) investiga el historial del chofer, su certificación para conducir y sus antecedentes médicos, dijo Pete Kotowski, un investigador a cargo para la agencia, en una conferencia de prensa el domingo por la noche. No dio a conocer el nombre del conductor, pero reveló que es oriundo de California. La agencia no lo ha interrogado aún.

El chofer es ciudadano estadounidense y al parecer no conducía bajo influjos de sustancias, había señalado previamente la Policía de Caminos de Utah.

La NTSB también investiga el historial de inspección de la compañía del autobús, sus procesos de contratación y su cultura de seguridad corporativa, añadió Kotowski. La compañía, llamada America Shengjia Inc., tiene su base en Ontario, California, y coopera con los investigadores, sostuvo.

El investigador dijo que la empresa tenía “un periodo muy corto de tiempo” en el negocio, si bien no reveló cuánto.

Los mensajes telefónicos dejados el sábado y domingo a la compañía por The Associated Press no fueron respondidos.

La causa del accidente del viernes cerca del Parque Nacional Bryce Canyon en el sur de Utah aún no ha sido determinada, de acuerdo con Kotowski. Los investigadores analizan el lugar del accidente y los restos del autobús mediano 2017.

Cuatro personas murieron y cinco más se encontraban en estado crítico para el sábado por la noche. Funcionarios de hospitales no ofrecieron una actualización sobre el estado de los heridos.

El autobús que venía del sur de California rodó sobre una barandilla, su techo resultó aplastado y los barrotes verticales perforaron el vehículo, dijo el sargento de la Policía de Caminos de Utah Nick Street el sábado.

Tres mujeres y un hombre perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Ling Geng, de 68 años, Xiuyun Chen, de 67, Zhang Caiyu, de 62, y Zhongliang Qiu, de 65, de acuerdo con la Policía de Caminos de Utah.

Todos los 31 ocupantes del autobús presentaron lesiones. Entre 12 y 15 se encontraban en estado crítico justo después del accidente, pero algunos han mejorado desde entonces, dijo Street.