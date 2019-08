Con dominio brasileño, arrancan cuartos de la Libertadores

BUENOS AIRES (AP) — Con la sensación de que pronto volverán a encontrarse, el último campeón River Plate y su clásico rival Boca Juniors encaran los cruces con Cerro Porteño de Paraguay y Liga de Quito esta semana por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Brasil monopoliza la otra llave del certamen con los duelos Gremio-Palmeiras y Flamengo-Internacional.

Tras la histórica final que disputaron en la última edición, Millonarios y Boquenses podrían cruzarse esta vez en semifinales. Cerro y Liga, que a priori corren de atrás frente a los dos gigantes del fútbol argentino, prometen cobrar caro cualquier subestimación.

River, también campeón en 1986, 1996 y 2015, vapuleó 6-1 a Racing Club por la liga en su último ensayo antes de recibir el jueves a Cerro Porteño, el único de los sobrevivientes que no ha ganado la Libertadores.

“Esta victoria abultada no nos va a confundir”, avisó Marcelo Gallardo, nominado entre los 10 mejores técnicos del mundo para el premio The Best que entrega la FIFA.

“Los jugadores tienen humildad para trabajar y el deseo de seguir potenciándose como equipo... lo bueno es no perder esa voracidad de seguir creciendo”, apuntó el “Muñeco” Gallardo, quien por primera vez en el año tiene a todos los delanteros a su disposición: Lucas Pratto, Matías Suárez, el colombiano Rafael Santos Borre e Ignacio Scocco, quien anotó el sábado uno de los goles en su regreso tras una lesión que lo sacó de las canchas cinco meses.

Cerro es dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, justo quien dio a Boca su último título continental, por lo que el duelo con los Millonarios tiene un sabor especial para él. Lo mismo para el arquero argentino Juan Pablo Carrizo, que regresa al Monumental ocho años después de haber atajado para River cuando se fue al descenso.

El conjunto paraguayo tiene en duda al defensor Marco Cáceres con una lesión muscular.

Boca (hexacampeón 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) visitará a la Liga de Quito el miércoles con su capitán Carlos Tevez en un gran momento, algo que ha hecho dudar al técnico Gustavo Alfaro si respetarle la titularidad a Mauro Zárate o darle pista al “Apache”, que la víspera marcó el primer gol de la victoria 2-0 sobre Aldosivi por la liga.

Para definir a su once titular, Alfaro también sopesará las mejores opciones dentro de su plantel para enfrentar los casi 2.800 metros de altura de la capital ecuatoriana.

“Lo que me preocupa es la velocidad de la pelota. Nos asesoramos con médicos y preparadores físicos en la altura, necesitamos un equipo rápido pero que sostenga la pelota en Quito porque si la perdés rápido podés tener problemas”, advirtió el estratega.

Con una formación mixta, Liga (obtuvo su único título continental en 2008) superó 2-0 al Barcelona por el torneo local. La mala noticia fue la lesión del arquero Adrián Gabbarini, quien se retiró antes del entretiempo por una molestia muscular y está en duda para jugar ante Boca.

“Creo que está más cerca de jugar que de no. Ojalá que pueda llegar, es un jugador importante en el equipo", indicó el técnico uruguayo Pablo Repetto, quien señaló que “el partido que hagamos acá en Quito será fundamental”.

BRASIL, CUATRO PRETENDIENTES PARA UNA FINAL

En esta instancia, cuatro brasileños campeones continentales sostendrán un torneo aparte en busca de la ansiada final el 23 de noviembre en Santiago de Chile.

Gremio (1983, 1995 y 2017) recibirá el martes a Palmeiras (1999), equipos que en el cruce del sábado por la liga brasileña empataron 1-1.

El conjunto de Porto Alegre no contará con el lateral Leo Moura, lesionado. Por los paulistas las bajas son los laterales Mayke y Lucas Esteves, y en el ataque los ausentes serán el colombiano Iván Angulo y Arthur Cabral.

En el Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo (1981) enfrentará el miércoles al Internacional (2006, 2010) del peruano Paolo Guerrero, que lleva cuatro goles y tratará de extender la cifra ante su exequipo.