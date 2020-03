Copa Davis: Ecuador barre a Japón 3-0 y jugará la fase final

MIKI, Japón (AP) — Sin aficionados en las gradas que pudieran dar un impulso extra a Japón como anfitrión, Ecuador logró el sábado una ventaja definitiva de 3-0 y se aseguró una plaza en la final de la Copa Davis que se disputará en Madrid en noviembre.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo se impusieron a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama 7-6 (3), 6-3 en un juego de dobles en un estadio vacío por el temor a la propagación de un nuevo coronavirus.

Ecuador se había adelantado 2-0 en la víspera gracias al triunfo de Emilio Gómez sobre Go Soeda 7-5, 7-6 (3) y de Roberto Quiroz ante Uchiyama 7-6 (4), 2-6, 7-6 (8) en individuales.

Además de la eliminatoria de la Copa Davis, tanto juegos de la pretemporada del béisbol nipona como los combates de sumo también se celebran a puerta cerrada. La liga de fútbol profesional de Japón suspendió el primer mes de la temporada.

Japón no tiene a Kei Nishikori, su mejor tenista en el ranking de la ATP, que es baja por lesión. Yoshihito Nishioka, 48vo en el escalafón mundial, no viajó desde Estados Unidos por miedo a no poder regresar al país.

Más tarde el sábado se disputarán los dos últimos partidos de dobles.