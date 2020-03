Corredor Gordon firma con Broncos por 2 años

ENGLEWOOD, Colorado (AP) — Los Broncos de Denver continúan con su impresionante racha de adquisiciones y llegaron a un acuerdo el viernes con el excorredor de los Chargers Melvin Gordon, por dos años.

Una persona con conocimiento del acuerdo le dijo a The Associated Press que el contrato es por 16 millones de dólares, de los que sólo 2,5 millones no se encuentran garantizados. La persona habló en condición de anonimato debido a que los detalles del acuerdo no han sido revelados.

Los Broncos no anunciaron el acuerdo, pero publicaron en Twitter una viñeta de la historieta Flash Gordon, que es el apodo del corredor.

Aunque con el nuevo contrato su salario estará debajo de los 10 millones de dólares anuales que Gordon rechazó con los Chargers cuando intentó conseguir un contrato a largo plazo la temporada pasada, le permite enfrentar a su equipo anterior dos veces y entrar a la agencia libre en 2022 a los 28 años.

Con su salario de ocho millones anuales se convierte en el cuarto corredor mejor remunerado de la NFL.

La llegada de Gordon reforzará la ofensiva de Denver que ha estado estancada en años recientes y que sólo produjo 17,6 puntos por partido en 2019. El nuevo coordinador ofensivo Pat Schurmur se ha propuesto implementar un mejorado juego por tierra y más yardas por aire con el quarterback de segundo año Drew Luck.

Gordon encaja perfectamente. Dos veces elegido al Pro Bowl, tiene 36 anotaciones por tierra en cuatro temporadas y 47 en total. Esto lo coloca como el tercero máximo anotador de la NFL desde el 2016, sólo por detrás del excorredor de los Rams Todd Gurley (60), quien llegó a un acuerdo con Atlanta el viernes, y Ezekiel Elliot (48) de los Cowboys.

Gordon, la 15ta selección del draft del 2015, procedente de Wisconsin, compartirá la carga de trabajo con Phillip Lindsay, después de que los Broncos enviaron al fullback Andy Janovich a los Browns de Cleveland al inicio de esta semana.