Cruceros aguardan a cruzar el Canal de Panamá

El crucero Zaandam se mantiene frente a la Ciudad de Panamá mientras aguarda a cruzar el Canal con rumbo a Florida. Varios pasajeros han fallecido y hay otros casos confirmados de COVID-19 a bordo. (AP Foto/Arnulfo Franco)

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Más de 1.800 pasajeros y tripulantes _algunos infectados con el coronavirus_ que están varados frente a Panamá recibieron señales contradictorias el domingo sobre la posibilidad de poder llegar a Florida.

Mientras que autoridades panameñas dijeron que permitirían que los dos cruceros transitaran por el Canal de Panamá, la empresa propietaria de los buques dijo que no había recibido permiso. Por su parte, el alcalde de Fort Lauderdale indicó que no quería que uno de ellos atraque cerca de su ciudad según está planeado, al menos si no se toman medidas precautorias extensivas.

El ministro de salud de Panamá anunció el sábado que permitiría que el Zaandam, que ha estado en el mar desde que salió de Argentina el 7 de marzo, pase por el canal, aunque ningún pasajero o tripulante tendría permitido desembarcar. La Autoridad Independiente del Canal de Panamá también emitió un comunicado en el que informó que se estaban preparando para facilitar su tránsito por la vía.

El barco, al que no se le ha autorizado atracar en ningún puerto desde mediados de marzo, ha estado varado frente a la costa y su operador, Holland America Lines, dijo el viernes que cuatro personas a bordo fallecieron _aunque no se reportó la causa_, y al menos dos dieron positivo por la enfermedad COVID-19.

El ministro del exterior de Canadá, François-Philippe Champagne, comentó el sábado que su contraparte de Panamá le aseguro que el barco podría cruzar el canal con rumbo a Fort Lauderdale, Florida. A bordo iban 248 canadienses entre los 1.243 pasajeros y 586 tripulantes antes de que llegara a Panamá y algunos pasajeros fueran trasladados a un buque hermano, el Rotterdam, que de acuerdo con la compañía también cruzará el canal.

Pero Holland American Lines dijo el domingo que no ha recibido permiso de tránsito por el canal, ni de atracar en Port Everglades, su destino previsto.

No está claro qué podría estar provocando las demoras en Panamá, que tendría que enviar pilotos y otros trabajadores a los buques para guiarlos por el canal.

Pero en Florida ya hicieron notar que el Zaandam no es bienvenido.

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, emitió un comunicado diciendo que era “profundamente preocupante” que el crucero pudiera estar en camino hacia su ciudad, y sugirió enviarlo a una base naval en otra parte en la costa este.

De llegar a Port Everglades, señaló, dijo que deberían aplicarse protocolos estrictos para separar a los pasajeros, hospitalizar a quienes lo necesiten, poner en cuarentena a los estadounidenses que parezcan saludables y enviar a los extranjeros a sus países lo más rápido posible.