De #MeToo a su juicio: la caída legal de Harvey Weinstein

Harvey Weinstein sale de un tribunal en Manhattan tras el segundo día de selección de jurados para su juicio bajo cargos de violación y abuso sexual, el jueves 16 de enero del 2020 en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews)

NUEVA YORK (AP) — Mientras Harvey Weinstein atraviesa su juicio en Nueva York bajo cargos de violación y abuso sexual, damos una mirada al pasado del magnate del cine y sus múltiples problemas legales.

UN FABRICANTE DE ESTRELLAS

Por décadas, Weinstein fue uno de los hombres más poderosos del cine.

Nacido en Queens, Nueva York, de padre joyero, Weinstein comenzó como promotor de conciertos de rock en Buffalo junto a su hermano menor, Bob. Pasaron a distribuir películas independientes y extranjeras y llegaron a convertirse en la década de 1990 se hicieron un nombre en la industria al llevar cintas independientes hasta los Premios de la Academia con títulos que incluyeron “Sex, Lies and Videotape” (“Sexo, mentiras y video”), “Pulp Fiction” (“Tiempos violentos”) y “Shakespeare in Love” (“Shakespeare enamorado”).

A través de sus empresas Miramax y más adelante The Weinstein Company, Weinstein era conocido por su estilo duro con empleados y competidores, y como un innovador en la campaña de los Oscar que hizo uso de métodos de la política para conseguir premios para sus películas.

LAS PRIMERAS ACUSACIONES

En octubre de 2017, el secreto a voces de una conducta sexual indebida se convirtió en un grito con la publicación de reportajes sobre Weinstein en el New York Times y The New Yorker. En esas historias, y en los meses que siguieron, decenas de mujeres que incluyeron a las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Lupita Nyong'o y Ashley Judd, acusaron a Weinstein de acoso sexual, mientras que las actrices Asia Argento, Rose McGowan y otras lo acusaron de violación.

EL COLAPSO DE UNA CARRERA

Tras la ola de acusaciones, Weinstein pasó a ser un paria de la industria del cine.

El desacreditado magnate de 67 años fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y vetado de por vida por el Sindicato de Productores de Estados Unidos. Fue despedido como director de The Weinstein Co., que subsecuentemente se declaró en bancarrota, y sus películas y otros bienes fueron adquiridos por la firma financiera privada de Dallas Lantern Capital. La esposa de Weinstein, Georgina Chapman, pidió el divorcio.

A nivel mundial más mujeres comenzaron a usar el hashtag #MeToo para compartir sus propias experiencias de acoso y abuso. Los reportes de conducta sexual inapropiada que involucraban a hombres en el mundo del espectáculo se incrementaron, y la gente se atrevió a denunciar a famosos del cine, los medios de comunicación, la música, la televisión, la política y las bellas artes.

EL ARRESTO

El 25 de mayo de 2018, Weinstein fue arrestado bajo cargos relacionados con dos personas: Lucia Evans, que acusó a Weinstein de obligarla a realizarle sexo oral en su oficina en 2004, y una mujer no identificad que dijo que fue violada en un hotel en 2013.

Los fiscales agregaron después a una tercera víctima en el caso: Mimi Haleyi, quien dijo que Weinstein le dio sexo oral por la fuerza en 2006.

Weinstein ha negado cualquier tipo de relación sexual no consensuada.

Prometió una defensa agresiva y su equipo legal tuvo una victoria al comienzo. Los fiscales retiraron a Evans del caso tras surgir evidencia de que un detective de policía había instruido a una testigo que no hablara sobre sus dudas sobre la veracidad de las acusaciones.

La policía y los fiscales en Nueva York consideraron presentar casos que involucraban a varias mujeres, pero no pudieron proseguir con algunos casos porque los delitos habían prescrito.

Weinstein trabajó con varios abogados antes de quedarse con su equipo actual, integrado por Donna Rotunno, Arthur Aidala y Damon Cheronis.

LAS ACUSACIONES SE ACUMULAN

Fiscales en Los Ángeles develaron nuevos cargos contra Weinstein el 6 de enero, un día antes de que comenzara la selección de jurado para su juicio en Nueva York.

Weinstein está acusado de abusar sexualmente de dos mujeres en noches consecutivas durante la semana de los Oscar en 2013. Los fiscales de Los Ángeles afirman que violó a una mujer en el cuarto de hotel de ella en Los Ángeles y al día siguiente abusó sexualmente de otra mujer en la habitación de él en un hotel en Beverly Hills.

Podría ser sentenciado hasta 28 años en prisión de ser hallado culpable de esos cargos.

Los fiscales del condado de Los Ángeles dijeron que las autoridades estaban investigando tres casos adicionales de abuso sexual. Otros que datan de la década de 1970, 2011 y 2015, no pudieron proseguir porque el plazo de prescripción había expirado.

OTROS PROBLEMAS LEGALES

Docenas de actrices, modelos, exempleados y asociados han demandado a Weinstein en cortes federales y estatales en los más de dos años desde que comenzaron a surgir las acusaciones de abuso sexual en su contra que desembocaron en el movimiento #MeToo.

Entre los demandantes están las actrices Dominque Huett, Paz de la Huerta, Wedil David, Judd y McGowan.

En diciembre, se reveló un acuerdo legal tentativo por 25 millones de dólares que terminaría con muchas de las demandas presentadas contra Weinstein y la antigua junta directiva de su estudio. Al menos 29 demandantes, incluyendo actrices, exempleados de Weinstein y la oficina del Fiscal General de Nueva York, han accedido al acuerdo propuesto, dijo el abogado de una de las demandantes, Elizabeth Fegan, a The Associated Press en diciembre.

Esto no cubriría las demandas adicionales de Judd, quien alega que Weinstein interfirió con su carrera luego que ella rechazó sus propuestas sexuales, y McGowan, quien dice que Weinstein, algunos de sus abogados y una firma de inteligencia, se asociaron ilícitamente para impedir que dijera públicamente que Weinstein la había violado. Los abogados del productor dicen que las acusaciones son infundadas.