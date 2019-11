Del Potro no jugará exhibición con Federer en Buenos Aires

BUENOS AIRES (AP) — Juan Martín del Potro no jugará con Roger Federer el partido de exhibición previsto para el 20 de noviembre en Argentina debido a que su rodilla derecha no se ha recuperado de una lesión.

“A pesar de venir entrenando fuerte todos estos días en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como es jugar un partido de alto nivel contra el mejor de la historia...Todavía no estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr", explicó el viernes Del Potro, de 31 años, en un video que difundió en las redes sociales.

El argentino, actual número 122 del ranking de la ATP, fue sometido en junio a una cirugía por una fractura en la rótula de la rodilla derecha de la que aún se recupera y será reemplazado por el alemán Alexander Zverev, el número 7, durante el partido ante el astro suizo en el estadio Parque Roca de Buenos Aires.

Del Potro subrayó que pese a “estar haciendo todo lo que recomiendan” los médicos, “no está en condiciones” de jugar y que seguirá entrenando “para volver lo antes posible” al circuito. Para el tenista, este “ha sido un año frustrante en general y era raro que terminara de otra manera”.

El argentino no compite desde junio, cuando en el torneo de Queen's Club sufrió el percance en la rodilla derecha durante su victoria sobre Denis Shapovalov, lo que le obligó a retirarse del torneo. En octubre de 2018 había tenido una lesión similar en el Masters de Shanghái, lo que le impidió completar la parte final de la temporada de 2018 y un buen tramo del primer tercio en 2019.

La lesión en Shanghái detuvo anticipadamente un año de grandes logros para Del Potro. Volvió a disputar una final de Grand Slam, perdiendo ante Novak Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos. También conquistó su primer título Masters 1000 al coronarse en Indian Wells tras vencer a Federer en la final y alcanzó su máximo ranking como número tres a mediados de agosto.

Del Potro tenía 20 años cuando se coronó campeón en el US Open de 2009, edición en la que venció al español Rafael Nadal en semifinales y luego a Federer en la final. Era una figura en pleno ascenso, pero una serie de cirugías en la muñeca — una en su potente brazo derecho y tres en la izquierda __frenaron su carrera, costándole dos años y medio en las grandes citas.

La parada en Argentina forma parte de la gira de exhibición de Federer a cinco países de Latinoamérica. El campeón de 20 torneos de Grand Slam, la máxima cantidad en la historia, también estará en Colombia, Chile, Ecuador y México.