Festival de Cine de Tribeca tendrá versión online

NUEVA YORK (AP) — El Festival de Cine de Tribeca, pospuesto por la pandemia, convertirá su edición anual en Nueva York en un evento online.

Los organizadores de Tribeca dijeron el viernes que gran parte de su programación estará disponible para el público, o para la industria cinematográfica, casi en las mismas fechas en las que se iba a llevar a cabo en abril.

Esto hará posible que los cineastas y artistas que ansiaban la llegada del festival para mostrar su obra tengan una ventana para hacerlo.

Los festivales de cine suelen dar a las películas una oportunidad para un estreno estelar, pero también le dan a las cintas menos comerciales una oportunidad para tener acuerdos de distribución. Cannes, SXSW y Tribeca son algunos de los festivales más destacados que han sido cancelados por la pandemia y cada uno ha tomado la crisis de diferente manera.

El Festival de Cine de Cannes de Francia, programado para mayo, se pospuso y tiene la esperanza de realizarse en junio o julio. La ciudad de Austin, Texas, decidió cancelar South by Southwest una semana antes de su inauguración a mediados de marzo. El jueves, anunció sus planes para presentar por streaming las películas participantes por 10 días este mes en Amazon Prime.

Tribeca espera realizar una versión del festival en otoño, pero Jane Rosenthal, cofundadora de Tribeca y directora general, reconoció que sería de una escala menor y durante menos días. La 19a edición de Tribeca estaba originalmente prevista del 15 al 26 de abril.

“Lo que hagamos más adelante en el año será claramente un festival con una programación diferente de lo que habríamos hecho en abril”, dijo Rosenthal en entrevista telefónica el jueves.

Los planes están en cambio constante, por ahora Tribeca pondrá a disposición sus películas en competencia en una página para miembros de la industria y la prensa. SXSW pondrá sus películas a disposición del público y dará una cuota por exhibición a los realizadores de los filmes.

Pero ese enfoque también arriesga liberar sin condiciones, por un breve periodo, lo que la mayoría de las películas desean más: distribución. En cambio, Tribeca busca conectar las películas con sus compradores y los medios, al tiempo que preserva un lanzamiento público. Al igual que SXSW, Tribeca anunciará los premios para sus categorías de competencia.

“Todavía hay más cosas que queremos hacer, además de lo que estaremos lanzando”, dijo Rosenthal. “Hay algunos programas que nos gustaría hacer para más adelante en el año cuando sea seguro. Pero justo ahora le sirve a los cineastas y a la industria para lo que necesitan en este momento. Hacer que esas películas sean vistas por la industria y los compradores es vital para esos creadores”.

Algunos elementos de Tribeca irán directo a los espectadores, incluyendo las propuestas de realidad virtual y tecnología de inmersión (disponibles via Oculus) y la exhibición de publicidad, Tribeca's X Awards (en tribecafilm.com). El festival ya ha presentado “A Short Film a Day Keeps Anxiety Away” (un cortometraje al día para alejar la ansiedad) con cortos del festival y ex participantes de Tribeca.

“Ha sido difícil simplemente mantener el ánimo de nuestro equipo. Somos un festival que comenzó por el 11 de septiembre y nuestro instinto siempre ha sido estar en contacto con la comunidad y este es un momento en el que no te puedes reunir, no puedes hacer cosas que los cineastas y la gente de espectáculos hace”, dijo Rosenthal. "Así que ¿cómo lo haces de una manera diferente?”.