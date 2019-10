Goffin alcanza cuartos de final en Tokio

TOKIO (AP) — David Goffin tiene un idilio con el Abierto de Japón y eso es alentador con miras a los Juegos Olímpicos el año próximo.

El belga, finalista del torneo en Tokio en sus dos presentaciones previas, avanzó a los cuartos de final el jueves al vencer 7-6 (5), 7-6 (2) al canadiense Denis Shapovalov.

Goffin es el único excampeón en el cuadro. Perdió ante Nick Kyrgios en la final de 2016 y derrotó a Adrian Mannarino por el título en 2017.

El tercer cabeza de serie dominó el 77% de los puntos con su primer saque y levantó las dos bolas de quiebre que afrontó. Dejó en 11-1 su balance en Tokio y dijo sentirse en casa en el escenario donde se disputará en los Juegos Olímpicos el año entrante.

"Me pone contento que los Juegos serán en Tokio porque es una ciudad que me gusta”, dijo Goffin. “Me imagino que será distinto en julio y agosto por el calor y la humedad, pero me gustan las condiciones aquí, tengo excelentes victorias aquí, así que ojala pueda tener una buena oportunidad el año próximo de conseguir buenas victorias aquí.

El próximo adversario de Goffin será el surcoreano Hyeon Chung, quien superó 6-4, 3-6, 6-1 al croata Marin Cilic. Además, el australiano John Millman derrotó al sudafricano Lloyd Harris por 6-3, 6-2.