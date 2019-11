J Balvin envía mensaje de amor y tolerancia para Colombia

El cantante J Balvin se presenta en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 23 de noviembre de 2019. (AP Foto/Ginnette Riquelme) El cantante J Balvin se presenta en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 23 de noviembre de 2019. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Photo: Ginnette Riquelme, AP Photo: Ginnette Riquelme, AP Image 1 of / 7 Caption Close J Balvin envía mensaje de amor y tolerancia para Colombia 1 / 7 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desde el Coca-Cola Flow Fest de México, J Balvin envió un mensaje de dignidad, tolerancia y amor para Colombia en un momento en el que el país sudamericano, del cual es originario, se ha sumado a la ola de protestas masivas en Latinoamérica.

“Ni me importa hablar ni de izquierda ni de derecha, lo importante es ser derecho en la vida”, dijo Balvin el sábado por la noche ante miles de asistentes en el escenario principal del festival. “No pasar por encima de nadie”.

Balvin, quien es originario de la ciudad de Medellín, se dijo un colombiano orgulloso de mostrar a su país a otras partes del mundo y de ser latino.

En el festival, en que asistieron cerca de 75.000 personas, también participaron el panameño Sech, los puertorriqueños Ozuna y Anuel AA, el español C. Tangana y el venezolano Danny Ocean, entre otros.

“Hoy aprovecho para mandar un mensaje a mi tierra, a Colombia, que los quiero, que los amo, que estoy con ustedes y que estoy haciendo patria trabajando por un mejor futuro para nuestro país”, dijo Balvin, quien momentos después agregó: “Yo no soy político soy un hombre de bien, solamente con un mensaje de dignidad, de tolerancia, de amor”.

El astro pidió al público seguir sus sueños y también que encendieran sus celulares como un mensaje de esperanza y positivismo: “Canten y que se siena hasta mi tierra, Colombia, con toda la buena vibra para ellos y toda la paz y amor”, dijo.

Balvin arrancó su concierto con “Reggaetón”, la fiesta continuó con temas como “Qué pretendes”, “Mi gente”, “Ginza”, “I Like It”, “X”, “Ritmo” y “Con altura”. La gente aclamó al reggaetonero, quien incluyó bailarines y botargas vistosas para su show lleno de los colores del arcoiris.

“Ustedes saben que hace unos seis u ocho años atrás nadie apostaba al reggaetón como está pasando en este momento y ahora es una multitud y estamos moviendo a las masas México, ¡gracias a todos ustedes!”, señaló Balvin, quien también usó su intervención a la mitad de su popular tema “La canción” para abordar enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad que lo han afectado.

“No confundan la supuesta fama o la supuesta riqueza con la felicidad, porque eso no tiene nada que ver”, expresó Balvin. “Espero que cada uno de ustedes cuando sean padres de familia no les digan a sus hijos que quieren que sean ricos o millonarios, sino que sean felices... Yo voy al psiquiatra, busco psicólogo, busco a Dios que me ayuda también en los caminos difíciles, a mí no me da pena”.

Balvin habló de igual manera sobre los migrantes mexicanos y menores de edad detenidos en la frontera para darles “toda la buena vibra a ellos para que estén en libertad”.

El puertorriqueño Guaynaa fue otro de los que más entusiasmaron al público en el escenario principal con una presentación que incluyó sus éxitos “Chicharrón” y “Rebota”, pero también una versión a capela de la clásica de la música regional mexicana “El rey”.

“Yo los amo a ustedes, muñecos”, dijo Guaynaa.

Ozuna se dijo sorprendido y entusiasmado al ver que el público mexicano se sabía todas las canciones que interpretó incluyendo temas suyos como “Taki taki”, “Si no te quiere” y “Se preparó”, pero también de otros artistas urbanos como “Easy” de Jhay Cortez y “Te boté” de Nio García, Darell, Casper Mágico. Ozuna adelantó que el 29 de noviembre lanzará su nuevo álbum.

“Lo hice con mucho amor y mucho cariño, con muchos featurings (colaboraciones) importantes, muchas canciones que van a recordar los comienzos de Ozuna”, dijo el astro puertorriqueño, quien recordó la primera vez que visitó el país: “Cuatro años después estamos aquí parados, trayendo música y mira a toda la gente que me está recibiendo, los amo mucho, mucho, mucho”.

Ozuna, quien llevaba puesta una chaqueta roja y un sombrero a juego del mismo color, no se quería bajar de la tarima: “Me están diciendo que me están contado el tiempo, pero yo no quiero hacer esto sin tiempo, yo no me quiero ir esta noche de aquí”, dijo. “Gracias por recibirme en su casa con mucho amor y mucho cariño, mis respetos para cada uno de ustedes”.