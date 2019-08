Johnson no convocará al Parlamento para hablar del Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita al Hospital Real Cornwall, en Truro, Inglaterra, el lunes 19 de agosto de 2019. (Peter Nicholls/Pool via AP) El primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita al Hospital Real Cornwall, en Truro, Inglaterra, el lunes 19 de agosto de 2019. (Peter Nicholls/Pool via AP) Photo: Peter Nicholls, AP Photo: Peter Nicholls, AP Image 1 of / 1 Caption Close Johnson no convocará al Parlamento para hablar del Brexit 1 / 1 Back to Gallery

LONDRES (AP) — El primer ministro británico Boris Johnson rechazó el lunes la idea de convocar al Parlamento durante el receso de verano luego de que se filtraron documentos del gobierno que advierten sobre escasez generalizada y retrasos en la frontera en caso de un Brexit sin un acuerdo con la Unión Europea.

The Sunday Times publicó el domingo que documentos filtrados del gobierno advierten que si el país abandona la UE sin un pacto se interrumpirá el suministro de medicamentos, habrá desabasto de alimentos frescos y una escasez de agua potable debido a posibles interrupciones en la importación de productos químicos para el tratamiento del líquido.

Los economistas han pronosticado durante mucho tiempo tales escenarios sombríos, pero los partidarios del Brexit dicen que solo se trata de alarmismos. La oficina de Johnson dijo que el informe publicado estaba "desactualizado" y que la Cámara de los Comunes regresará como estaba previsto el 3 de septiembre.

"No estoy diciendo que no hay baches en el camino", dijo Johnson. "Habrá... pero si todos se lo proponen, no tengo ninguna duda de que estaremos preparados”.

El opositor Partido Laborista, que está tratando de retrasar el Brexit y organizar un gobierno de unidad nacional, dijo que el informe es otra señal de que no debe haber Brexit sin acuerdo.

Se espera que Johnson subraye su compromiso de abandonar la UE el 31 de octubre, con o sin un acuerdo, más adelante esta semana cuando se reúna con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron previo a la cumbre del G7 en Biarritz.

Macron invitó a Johnson a conversar el jueves “con respecto a los principios europeos acordados entre los 27” países restantes de la UE, informó la presidencia francesa. El mandatario galo insiste en que la UE no debe renegociar el complejo acuerdo de retirada alcanzado con el gobierno británico anterior.

Johnson insiste en que desea un acuerdo y que está listo para trabajar por uno, y ha dicho que depende de otros comprometerse.