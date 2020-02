Joven usa poder de redes sociales para regresar bolsa robada

NUEVA ORLEANS (AP) — Un buen samaritano utilizó el poder que ofrecen las redes sociales para localizar a la propietaria de una bolsa color rosa que fue robada, devolviéndola junto con algunas fotografías de Nueva Orleans que tomó con la cámara que estaba en el interior.

Saarah Yob, de 23 años y oriunda de Florida, ya tenía un día terrible cuando su bolso le fue robado durante un viaje a Nueva Orleans para celebrar el campeonato nacional del fútbol americano colegial que se realizó en la ciudad, reportó el diario The Time-Picayune / The New Orleans Advocate.

En el viaje a primeras horas de la mañana a Nueva Orleans, Yob se vio involucrada en un accidente automovilístico y tuvo que alquilar un vehículo. Más tarde ese mismo día y luego de salir con unas amigas en el barrio francés de la ciudad, se dio cuenta que alguien le había robado su bolso del auto alquilado. No se llevaron su cartera o teléfono debido a que los llevaba consigo. Pero la bolsa de la marca Michael Kors adornada con un amuleto de plumas moradas, su cámara GoPro, algo de dinero y un collar habían desaparecido.

Horas después, James Elmes, de 21 años, salía del barrio francés y vio el bolso abandonado sobre una acera con la cámara aún en su interior. Sin una identificación dentro del bolso que lo ayudara a encontrar al dueño, recurrió a la cámara. Publicó en Twitter una fotografía que Yob había tomado en la que salía junto con unas amigas en la playa con la escasa esperanza de que alguien viera la imagen y lo contactara con el propietario del bolso.

“Encontré un bolso robado en el barrio francés de Nuevo Orleans. La cartera no está, así que no tengo ninguna identificación. Esta chica ha viajado por todo el mundo... con una GoPro que encontré. La estoy buscando para regresarle sus memorias perdidas. Ayúdenme a encontrarla”, escribió el muchacho en el tuit.

Elmes comentó al diario que “pensé que tal vez, sólo tal vez, se vuelve viral, y la encuentro”.

Dieciséis horas y 800 retuits después, encontró a Yob y pudo regresarle el bolso.

“Hace una semana me robaron mi bolsa en Nueva Orleans”, tuiteó Yob. “Hoy, un alma extremadamente amable me ayudó a recuperarla. Muchísimas gracias”.

Y si eso no fuera suficiente, Elmes también se dio cuenta mientras revisaba la cámara que la chica no había podido tomar fotografías de Nueva Orleans antes de que le robaran su bolso y la cámara. Así que el joven, que trabaja como repartidor, tomó algunas fotos de los sitios a lo largo de sus rutas de entrega, como el Cafe du Monde en el barrio francés, antes de regresarle los objetos a Yob.