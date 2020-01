Juicio de Weinstein avanza con más acusadoras previstas

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 24 de octubre de 2017, Mimi Haleyi en una conferencia de prensa en Nueva York. Haleyi testificó en el juicio contra Harvey Weinstein a quien a cusa de abuso sexual el 27 de enero de 2020 en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

NUEVA YORK (AP) — El juicio de Harvey Weinstein avanza con mayor velocidad de lo previsto, con tres más de sus acusadoras llamadas a rendir declaración esta semana.

Una testigo secundaria subió al estrado el martes como parte de los esfuerzos de la fiscalía por corroborar el testimonio previo de Mimi Haleyi, quien detalló su acusación de que Weinstein la forzó a tener sexo oral en el apartamento de él en Nueva York en 2006.

Elizabeth Entin, excompañera de habitación de Haleyi, dijo a los jurados que la ex asistente de producción de “Project Runway” le contó sobre el encuentro poco después de ocurrido.

Entin dijo que Haleyi estaba ansiosa y paseándose mientras le contaba que le dijo a Weinstein, “No. No".

Declaró que le dijo a Haleyi: “Eso suena a violación. ¿Por qué no llamas a un abogado?". Pero que Haleyi no quiso hacerlo ni hablar al respecto.

Al ser interrogada por una de las abogadas de Weinstein, Donna Rotunno, Entin también recordó que al principio les parecía “estúpido” que Weinstein siguiera presentándose sin invitación en el apartamento de las mujeres.

“Porque este tipo mayor estaba tratando de conseguir a tu amiga, ¿correcto?”, preguntó Rotunno.

“Correcto”, dijo Entin.

“¿Y les parecía gracioso?”, preguntó Rotnunno.

“Nos parecía, en aquel entonces", dijo Entin, recordando que su chihuahua Peanut persiguió en una ocasión a Weinstein por el apartamento.

Las mujeres veían a Weinstein "como un hombre mayor patético tratando con demasiadas ganas de tirarle los tejos a” Haleyi, dijo Entin.

La sesión en la corte fue breve. Terminó antes de las 11 a.m.

Cuando Weinstein salía del juzgado, un periodista le preguntó: "Señor Weinstein, ¿le tiene miedo a los chihuahuas?"

Weinstein sonrió y dijo: “¿Me veo como si le tuviera miedo a los chihuahuas?”.

En los próximos días se espera que dos mujeres más testifiquen sobre los presuntos "actos malos previos" de Weinstein — llamadas testigos “Molineux”— a las que seguirá una testigo clave que alega que el exmagnate de Hollywood la violó en un hotel en 2013.

Una última testigo Molineux prestaría declaración el próximo lunes, completando la parte medular de un caso de la fiscalía en el juicio que inicialmente se esperaba que se extendería hasta marzo.

Los abogados de Weinstein, de 67 años y acusado de abusar sexualmente de Haleyi y de violar a una aspirante a actriz en 2013, han insistido en que todos los encuentros sexuales de su cliente han sido consensuales y se han enfocado en el contacto continuo que mantuvieron con él sus acusadoras después de sus supuestos abusos.

La semana pasada, la actriz de “The Sopranos” (“Los Soprano”) Annabella Sciorra declaró que Weinstein la sometió y la violó tras entrar por la fuerza a su apartamento a mediados de los 90. Aunque no se pudo presentar cargos penales porque el caso prescribió, las alegaciones de Sciorra podrían demostrar que Weinstein tenía un patrón de conducta predatoria.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que han sido víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como es el caso de Haleyi y Sciorra.