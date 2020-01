Juventus cae, en el regreso de Sarri a Nápoles

El jugador de Caglieri Radja Nainggolan, tercero desde la izquierda, es felicitado por sus compañeros tras anotar un gol contra el Inter de Milán en un partido de la Serie A italiana el domingo, 26 de enero del 2020.

MILÁN (AP) — Juventus, líder de la Serie A italiana, cayó el domingo 2-1 en cancha del Napoli, lo que marcó un amargo regreso del entrenador Maurizio Sarri a lo que fue su casa.

La buena noticia para la Juve es que tampoco sus rivales en la lucha por el título tuvieron una buena jornada.

Piotr Zieliński y Lorenzo Insigne anotaron en la segunda mitad para infligirle la segunda derrota de la temporada a la Juve y terminar con la racha de tres derrotas seguidas del Napoli en la Serie A. Pero la Juventus sólo vio su ventaja recortada a tres puntos, horas después de que el Inter de Milán empató 1-1 ante el Cagliari.

La Lazio, en la tercera posición, está cinco puntos detrás de la Juventus, pero con un juego menos, tras empatar 1-1 con la Roma en el derbi capitalino.

Fue el primer partido de Sarri en Nápoles desde 2018, cuando se marchó del conjunto del sur, al que dirigió durante tres campañas. Los hinchas napolitanos lo recibieron con abucheos.

Se preguntó a Sarri si le dolía perder ante el Nápoles.

“Honestamente no”, dijo. “Estoy feliz por los muchachos, siempre tendré afecto por ellos y si uno tiene que perder, al menos ellos están felices. Pero claro que hubiera preferido que hubieran resuelto sus problemas la siguiente semana.

“Le debo mucho a este equipo... uno siempre trata de separarse de todo y de todos, pero es claro que para mí, el Nápoles representa una etapa especial en mi carrera”.

Las oportunidades de gol fueron pocas y raras, y la Juventus no tuvo ningún tiro a portería en la primera mitad por primera ocasión esta temporada.

Cristiano Ronaldo llegó tras anotar 13 goles en sus últimos 10 duelos y creyó que le había dado la ventaja a la “Vecchia Signora a los 53 minutos, pero el gol fue descartado por fuera de lugar.

Napoli rompió el cero a los 63. Wojciech Szczęsny sólo pudo detener el tiro de Insigne y Zieliński anotó tras el rebote.

Insigne apareció en la lista de anotadores cuando su tiro, a centro de José Callejón, fue desviado por Matthijs de LIgt.

Cristiano anotó por octava ocasión seguida en cotejos de Liga, pero su tanto llegó con menos de un minuto por jugar.

¿TROPIEZO TRADICIONAL?

El desafío por el título por parte del Inter de Milán se llevó otro golpe después de que el equipo empató con el Cagliari, cuando la tradicional baja de juego de media temporada acecha a los nerazzurri.

Radja Nainggolan, cedido a préstamo por el Inter, regresó para atormentar a su equipo anterior. Anotó el gol del empate a 12 minutos del final para anular la anotación del argentino Lautaro Martínez que abrió el marcador _con asistencia del recién llegado Ashley Young.

Fue el tercer empate del Inter en la Serie A. Desde el 2013, sólo en una ocasión el Inter ha podido ganar más de un encuentro en enero.

“Constantemente perdemos la atención por el cansancio”, dijo el portero del Inter Samir Handanovic. “Pero podríamos haber liquidado estos duelos antes.

“Hemos tenido muchos errores que no deberíamos tener si queremos alcanzar algo importante. No estoy preocupado, porque estamos creando oportunidades. Nos falta un poco de calidad en la definición, pero es más preocupante cuando no creamos las oportunidades”.

Young, quien hizo su debut tras llegar del Manchester United, tuvo un impacto inmediato. Dio un pase cruzado a Martínez quien cabeceó a segundo poste a los 29 minutos. Young no tuvo asistencias en la Liga Premier esta temporada.

El Inter falló un gran número de oportunidades de extender su ventaja y pagó por ello cuando el tiro de Nainggolan desde fuera del área pegó en el poste izquierdo y entró.

Todo empeoró para el Inter cuando Martínez fue enviado al vestuario en tiempo de compensación después de que le sacaron una tarjeta amarilla por reclamar e inmediatamente otra por algo que le dijo al árbitro. Martínez tuvo que ser sacado del campo por sus compañeros a la fuerza.

Jugadores y cuerpo técnico del Inter rodearon a los árbitros tras el silbatazo final para hacer reclamos airados.

El técnico del Inter Antonio Conte no habló con la prensa después del encuentro, pues no se sintió bien, de acuerdo con el club.

EL DERBI DE ROMA

Una cuestionable actuación en la portería contribuyó al empate en el derbi entre la Roma y la Lazio. El resultado debilitó las esperanzas de la Lazio de ganar el título y dejó a la Roma luchando por el último boleto de la Liga de Campeones.

Primero, el portero de la Lazio Thomas Strakosha corrió al frente para tomar un balón alto, pero le falló la sincronización y permitió que el delantero de la Roma Edin Džeko conectara un cabezazo cerca del área penal, que pegó en el poste y rebotó dentro de la red.

Pau López, guardameta español de la Roma, trató de desviar un tiro de esquina por encima de la portería, pero el balón pegó en el travesaño y en la cabeza del defensa de la Roma Chris Smalling. Ello permitió a Fancesco Acerbi meter el balón.

El resultado puso fin a la racha de 11 triunfos consecutivos de la Lazio.

La Roma se mantiene cuarta, un punto por delante del Atalanta.

OTROS RESULTADOS

El Parma subió a la séptima posición tras ganar 2-0 ante el Udinese con goles de Riccardo Gagliolo y Dejan Kulusevski, cuyos derechos fueron recientemente adquiridos por la Juventus.

El Hellas Verona está dos puntos detrás en el noveno puesto tras el triunfo 3-0 ante el Lecce. La Sampodoria y el Sassuolo empataron a cero.