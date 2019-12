En esta imagen tomada de Associated Press Television News el 19 de diciembre de 2019, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont, izquierda, y su exministro de Salud, Toni Comin, festejan por videoconferencia en Waterloo, Bélgica, el fallo de la corte europea de que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien purga una pena de prisión por su papel en el referendo independentista, debe gozar de inmunidad como parlamentario europeo. (APTN via AP) less