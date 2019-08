McDonald’s capacitará a sus empleados de EEUU sobre acoso

ARCHIVO - En esta fotografía del 25 de junio de 2019 se muestra un letrero de McDonald's en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) ARCHIVO - En esta fotografía del 25 de junio de 2019 se muestra un letrero de McDonald's en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Photo: Gene J. Puskar, AP Photo: Gene J. Puskar, AP Image 1 of / 1 Caption Close McDonald’s capacitará a sus empleados de EEUU sobre acoso 1 / 1 Back to Gallery

McDonald’s presentó el miércoles un nuevo programa de capacitación para sus empleados de Estados Unidos luego de que decenas de trabajadores se quejaron de acoso sexual.

La compañía, con sede en Chicago, dijo que sus franquicias se han comprometido a proporcionar la capacitación _que es una combinación de trabajo por internet y discusiones presenciales_ para sus 850.000 empleados. A partir de octubre, la empresa educará a sus empleados sobre acoso y bullying, les dirá cómo deben reportarlo, además de enseñarles maneras para manejar situaciones con clientes o compañeros, y discutir lo que los espectadores pueden hacer.

“Junto con nuestras franquicias, tenemos la responsabilidad de tomar medidas en esta cuestión y estamos comprometidos en promover un cambio positivo”, dijo Chris Kempczinski, presidente de McDonald’s Estados Unidos, en un comunicado.

La compañía señaló que eventualmente podría ofrecer la capacitación a nivel mundial, pero empezará con sus 14.000 restaurantes en Estados Unidos. McDonald’s no mencionó el costo del entrenamiento o cuánto tiempo tomará a los trabajadores terminarlo. Los empleados recibirán su salario durante la capacitación.

McDonald’s no requerirá que las franquicias, cuyos propietarios son independientes, proporcionen la capacitación. Pero la Alianza Nacional de Liderazgo de Franquiciados, que representa a las franquicias, ayudó a desarrollar el entrenamiento y pidió a los propietarios impartirlo.

“La gente viene a trabajar a McDonald’s porque quiere tener la oportunidad de pertenecer a una comunidad y crecer como individuos”, dijo Dorothy Stingley, dueña de una franquicia y presidenta de la Women Operators Network de McDonald’s. “Nuestro trabajo como empleadores es hacer que eso sea posible mientras fomentamos un entorno donde esas ambiciones nunca estén en riesgo por preocupaciones de seguridad”.

Estudios recientes dejan entrever un incremento en el acoso dentro de la industria de comida rápida.

En una encuesta realizada en 2016 en la que se entrevistó a 1.271 trabajadoras de la industria de comida rápida de Estados Unidos, el 40% dijeron que enfrentaron acoso sexual en su sitio de trabajo. De ellas, el 42% señaló que se vieron forzadas a aceptar porque no podían darse el lujo de perder su empleo, mientras que 20% dijo que los empleadores tomaban medidas en represalia luego de que reportaban el acoso, incluyendo una reducción en sus horas de trabajo o dándoles un horario poco conveniente. El sondeo fue realizado por la National Partnership for Women and Families, y las organizaciones Ms Foundation For Women y Futures Without Violence.