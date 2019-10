Meghan, la duquesa de Sussex, visita la organización Mothers2Mothers que entrena a mujeres infectadas con VIH como trabajadoras de salud en Cape Town, Sudáfrica, el miércoles 25 de septiembre de 2019. La duquesa Meghan demandó a un tabloide por publicar una carta personal. El príncipe Enrique acusó al Mail on Sunday de censurar partes de la carta de una “forma intencionalmente destructiva” para “manipular” a los lectores y crear una imagen negativa de su esposa. (Henk Kruger/African News Agency via AP, Pool) less