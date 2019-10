Moneda de Facebook se tambalea ante dudas de socios

Esta fotografía de archivo del 17 de enero de 2017 muestra el logotipo de Facebook durante una reunión de comerciantes en París. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Esta fotografía de archivo del 17 de enero de 2017 muestra el logotipo de Facebook durante una reunión de comerciantes en París. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Photo: Thibault Camus, AP Photo: Thibault Camus, AP Image 1 of / 1 Caption Close Moneda de Facebook se tambalea ante dudas de socios 1 / 1 Back to Gallery

SAN FRANCISCO (AP) — Los socios de la red de pagos basados en la criptomoneda de Facebook, la libra, están indecisos sobre su apoyo a la divisa debido a las reacciones negativas por parte de las autoridades estadounidenses y europeas, de acuerdo con un reporte publicado el martes.

Visa Inc., Mastercard Inc. y otras compañías que se comprometieron a ayudar a construir la red de la libra están reconsiderando su participación, informó el diario The Wall Street Journal. El periódico citó a personas familiarizadas con la cuestión pero que hablaron bajo condición de anonimato.

Mastercard dijo que no tenía comentarios. Facebook y Visa no respondieron por el momento los mensajes enviados en busca de comentarios.

La red social ha enfrentado resistencia de los reguladores en torno a la libra desde que la dio a conocer en junio. La idea es abrir el mercado de las compras por internet a millones de personas que no tienen acceso a cuentas bancarias y reducir el costo del envío de dinero a través de fronteras. Sin embargo, Facebook ya es objeto de escrutinio por su mal historial en relación con la privacidad y por su dominio en las redes sociales.