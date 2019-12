ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 6 de noviembre de 2016 Ari Behn es entrevistado durante la gala de celebridades y premio honorario Wenche Foss' 2016 en Chat Noir en Oslo. El escritor escandinavo Ari Behn, el ex esposo de la princesa Marta Luisa de Noruega y una de las personas que acusaron al actor Kevin Spacey de una conducta sexual inapropiada, se suicidó el 25 de diciembre de 2019, dijo su mánager. Tenía 47 años. (Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix via AP) less