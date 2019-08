ONG denuncia 1300 homicidios LGBTI en Latinoamérica y Caribe

SAN SALVADOR (AP) — Mientras se registra un avance en el reconocimiento de los derechos humanos, en los últimos cinco años más de 1.300 personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han perdido la vida de manera violenta en America Latina y el Caribe, según denunció el jueves la Red Observatorio Sin Violencia LGBTI.

“Es una situación muy alarmante”, dijo a The Associated Press Lucia Baca, de la organización Colombia Diversa, una de las ONG que conforman este observatorio regional responsable del estudio. La cifra equivale a un promedio de cuatro personas LGBTI asesinadas por día en la región y una por día sólo en Brasil.

Baca explicó que el informe presenta datos actualizados sobre homicidios cometidos en nueve de los diez países que conforman la Red entre enero de 2014 y junio 2019 y aunque la información de Brasil se publicará en detalle en un informe posterior, cabe destacar que los datos aproximados a la fecha alcanzan 343 personas LGBTI asesinadas en 2017, 320 en 2018 y 140 en el primer trimestre de 2019 y según las proyecciones de la organización brasileña ANTRA, podrían llegar a los 1.600 en el último quinquenio.

Baca señaló que han encontrado en la región “Estados totalmente indolentes que no reaccionan a esa violencia, no la investigan, no la sancionan y cuando las personas van a denunciar les dicen que no ocurrió o que no es importante”.

Según la investigación, Colombia presenta la tasa más alta de homicidios LGBTI y Bolivia las más baja. Colombia, con 542 homicidios en los últimos cinco años, presenta una tasa de 43% por cada 100.000 habitantes. México, con 404, tiene llega a una tasa de 32% y Honduras, con 164, una de 13%.

El Salvador --considerado por Amnistía Internacional como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres-- registra según el documento 53 homicidios de personas LGBTI, lo que significa un 4,3% por cada 100.000 habitantes.

Según el estudio, las cifras de Honduras y El Salvador están ligadas a la fuerte situación de violencia generalizada que sacude a la región centroamericana y en particular el Triángulo Norte --Honduras, Guatemala y El Salvador-- pero también incide la debilidad de los marcos jurídicos vigentes para materializar la igualdad de las personas LGBTI. Esta debilidad repercute no sólo en el accionar del Estado, que se ampara en ella para incumplir sus deberes en materia de prevención, investigación y sanción de violencia contra personas LGBTI.

William Hernández, de la organización Entre Amigos, dijo a la AP que en El Salvador la situación se ha ido modificando porque antes existían crímenes “descarados y a la vuelta de la esquina” y ahora “hay un número más oculto de los asesinatos de las personas gays y transgénero”.

Carlos Rodríguez, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, dijo a la AP que desde 2012 ellos han documentado 27 casos de homicidios de personas LGBTI, pero que la Fiscalía General sólo ha identificado dos como crímenes de odio. “Nos preocupa que estos casos de crímenes de odio queden en la impunidad”, dijo Rodríguez.

En 2018, en México se reportaron 53 mujeres transgénero asesinadas, según Letra S, una ONG y defensora de los derechos de las personas LGBTI en ese país. Según estadísticas de Letra S, entre 2013 y 2018 mataron a 473 miembros de la comunidad LGBTI y sólo el 3% de los casos cuenta con un victimario condenado.

“En el gobierno no hay políticas públicas en favor de la diversidad en varias partes de la republica todavía, principalmente para las mujeres trans”, dijo a la AP Diana Barrios, transgénero y fundadora de la ONG ProDiana. Barrios afirmó que a muchas de sus amigas, que son o han sido trabajadoras sexuales, “les han asesinados en los hoteles, que han pasado los carros y les han balaceado”.

En Honduras, la periodista Rihanna Herrera, de 29 años y miembros del grupo LGBTI Amor y Fraternidad, sostiene que “el Estado es deficiente porque no investiga ni lleva a juicio los casos de las víctimas por cuestiones de sexo y cada vez más con saña y odio”.

De 2009 a 2019, según Herrera, al menos 24 cuerpos de personas de la comunidad LGBTI han aparecido tirados en las calles y parajes oscuros de las ciudades con señales de torturas, desmembrados y en costales.