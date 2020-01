Redskins contratan a Ron Rivera como su nuevo coach

ARCHIVO - En imagen de archivo del 29 de septiembre de 2019, el coach Ron Rivera, de los Panthers de Carolina, sigue las acciones durante el partido ante los Texans, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke, archivo) ARCHIVO - En imagen de archivo del 29 de septiembre de 2019, el coach Ron Rivera, de los Panthers de Carolina, sigue las acciones durante el partido ante los Texans, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke, archivo) Photo: Michael Wyke, AP Photo: Michael Wyke, AP Image 1 of / 1 Caption Close Redskins contratan a Ron Rivera como su nuevo coach 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — Los Redskins de Washington contrataron el miércoles a Ron Rivera como su nuevo coach, la medida más reciente del dueño Dan Snyder para tratar de cambiar el rumbo de la incontrolable franquicia.

Washington anunció la contratación dos días después de que Snyder despidiera al presidente del equipo, Bruce Allen, luego de una década de fracasos. El ex entrenador en jefe de los Panthers de Carolina surgió rápidamente como el principal candidato al puesto de los Redskins y hereda un equipo que terminó esta temporada con marca de 3-13 y que no ha estado en playoffs desde 2015.

“Tras varias reuniones con el coach Rivera, fue evidente que es la persona adecuada para contar de nuevo con un equipo ganador en Washington, D.C.", indicó Snyder en un comunicado. “Él es ampliamente respetado por toda la liga como un hombre de gran integridad y ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del país”.

Rivera, de 57 años y de ascendencia mexicana y puertorriqueña, es la primera persona proveniente de una minoría en ser designada coach de tiempo completo en la historia de la franquicia de los Redskins. Rivera es el séptimo coach contratado por Snyder en sus dos décadas como dueño del equipo, un periodo que tan solo ha tenido cinco apariciones en la postemporada.

Rivera pasó los últimos nueve años dirigiendo a los Panthers, llevándolos al Super Bowl en 2015.

“Él saca lo mejor de los jugadores”, afirmó el cornerback Josh Norman, quien llegó a jugar para Rivera con Carolina. “Y no sólo de los jugadores, sino de los hombres. Él forja hombres y chicos _y también forja carácter, y los prepara no sólo para el fútbol americano, sino para la vida. Yo pienso que eso es lo primero y lo más importante que uno desea ver en alguien, que realmente se interese en uno en lugar de hacerlo en el juego mismo”.

Los Redskins fueron el primer equipo en despedir a su coach esta temporada y reemplazarlo. Snyder se centró en Rivera, quien viajó a Washington el lunes para reunirse con él sobre el puesto.

“Si bien me encanta el pasado ilustre de la franquicia, me enfoco en el futuro y me emociono ante la oportunidad de ganar partidos con este talentoso y joven equipo”, manifestó Rivera a través de un comunicado.

Rivera reemplaza al coach interino Bill Callahan, quien fue despedido después de un récord de 62-97-1 durante sus 10 años con la organización.

Snyder y Allen habían cesado a Jay Gruden en octubre tras un inicio de temporada de 0-5 en su sexto año. Rivera, por su parte, fue despedido por los Panthers en diciembre, dejando al equipo con marca de 5-7 en la campaña.

Previamente, Rivera fue coordinador defensivo de los Bears y los Chargers. Es capaz de impulsar una defensiva de Redskins que no cumplió con las expectativas y terminó siendo la 27ma de las 32 de la NFL.

Rivera pasará de dirigir a Cam Newton con Carolina a formar al joven quarterback Dwayne Haskins con Washington. Haskins, quien fue seleccionado por los Redskins como 15to general del draft y se enfila al 2020 como el titular, se reunió con Rivera durante el proceso preselección.