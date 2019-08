Tiburón muerde a surfista en Florida tras caer sobre él

NEW SMYRNA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Un surfista en una playa de Florida logró brincar sobre una ola y cayó sobre un tiburón que, a su vez, lo mordió en la mano y la pantorrilla.

Donald Walsh llevaba varias horas practicando surf el martes en New Smyrna Beach cuando decidió intentar una maniobra aérea antes de irse, reportó el periódico The Daytona Beach News-Journal. El rescatista, capitán Tamra Malphurs, dijo que en ese momento fue que Walsh, originario de Mims, cayó sobre el tiburón de 1,9 metros (6,5 pies) de largo que nadaba en aguas poco profundas y sufrió heridas que no pusieron en riesgo su vida.

Walsh, de 40 años, dijo que no vio el tiburón bajo él cuando cayó al agua, pero que la mordida del animal lo hizo notar. Walsh dijo que regresará al agua en cuanto curen sus heridas.