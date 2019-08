Tito Jackson quiere mostrar que incrédulos están equivocados

LOS ANGELES (AP) — A pesar de que Tito Jackson saboreó la fama con los Jackson 5, también escuchó a figuras como el exbasquetbolista Charles Barkley hablar de su papel insignificante en el éxito histórico del grupo.

Ahora, Jackson busca cambiar esa impresión sobre sus habilidades musicales a través de su nuevo proyecto en solitario. Hace poco lanzó una nueva versión de su canción de 2017 “One Way Street”, y actualmente trabaja en su segundo álbum en solitario, que espera lanzar el próximo año.

En 2010 Barkley, un superastro de la NBA convertido en analista deportivo, minimizó el talento de Jackson como un miembro de reparto. Jackson, de 65 años, dijo que todavía se siente motivado a demostrar a Barkley y otros incrédulos que están equivocados.

“Me lo tomé personal”, dijo a The Associated Press en una entrevista reciente. “Él está tratando de decir que yo no contribuyo. Entonces digo yo, ‘quizás es hora de que oigan de mí’. Me encanta el señor Barkley. No estoy molesto al respecto. Pero me duele de alguna manera porque yo traté de hacer lo correcto en la vida, tú sabes, criar a mis hijos como jóvenes negros de bien. Pero ahora, ha llegado ese momento y voy a hacer lo mío”.

Los Jackson 5, incluían a sus hermanos Jermaine, Marlon, Jackie y Michael. El grupo familiar, incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, produjo varios éxitos en la década de 1970 que llegaron a la cima de las listas de popularidad como "ABC", "I Want You Back", "I'll Be There" y "Rockin' Robin”.

Pero en medio del creciente éxito de los Jackson 5, Tito era el miembro del grupo del que menos se oía, pues era el corista de la banda y tocaba la guitarra. Sus otros hermanos lanzaron carreras solistas, incluido Michael Jackson, que alcanzó el estatus de superestrella.

El Rey del Pop murió a los 50 años el 25 de junio del 2009. Los herederos de Michael Jackson han trabajado para proteger y realzar su legado, una tarea que se tornó más compleja en 2019 con el estreno del documental de HBO "Leaving Neverland", en el que dos hombres acusan al cantante de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños. La familia Jackson no tardó en criticar el documental.

“La gente que conoció a Michael Jackson se enfurece porque no es para nada como la percepción que están tratando de presentar de él. Es totalmente lo contrario”, dijo Tito Jackson. “Y no se escucha de una persona tan cuidadosa y generosa. Pero ese es Michael, ha sido esa persona desde que es niño. Sabes que se preocupa por los otros y es una persona muy generosa y le gusta hacer a la gente feliz. A veces la gente puede usar eso en tu contra. Y eso es exactamente lo que le pasó a él”.

Jackson negó vehemente las acusaciones por abuso y fue absuelto en 2005.

Tito Jackson y sus hermanos están actualmente de gira por Europa.

“Somos nuestros mejores amigos”, dijo. “Y eso es lo que me encanta de trabajar con mis hermanos, porque somos amigos”.

De los nueve hermanos Jackson, Tito fue el único que nunca debutó como solista, hasta su debut en 2016 con “Tito Time”.

Jackson dijo que se abstuvo de lanzar una carrera en solitario porque quería enfocarse en la crianza de sus hijos T.J., Taj y Taryll, que ahora tienen su propio grupo musical, 3T.

Ahora es el momento de brillar por su cuenta.

“Estoy haciendo cosas que algunos hubieran hecho hace 20 o 30 años”, dijo. “Estoy contento de que hice lo que hice”.

