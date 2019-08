Valencia salva el honor de los arqueros mexicanos

LIMA (AP) — Alejandra Valencia acudió al rescate, con un arco y muchas certeras flechas.

En la penúltima prueba del tiro con arco de los Juegos Panamericanos, Valencia subió a lo más alto del podio y salvó a sus compañeros de irse de Lima sin un solo oro.

Originaria de la ciudad noroccidental de Hermosillo, Valencia se proclamó campeona en arco recurvo individual para mujeres.

Antes de la victoria de Valencia, los mexicanos padecían una sequía de oros en un deporte en el que, por momentos, le llegaron a plantar cara a las potencias del mundo.

Pero Valencia, quien ganó oros en individual y por equipos en Guadalajara 2011, derrotó 139-132 a la estadounidense Kathuna Lorig para retornar a la cima que no pudo ocupar hace cuatro años en Toronto.

“Hagamos como que Toronto no pasó y que fue un brinco de allá, donde no quedé en finales en finales individuales, pero fue un camino bueno de Toronto para acá”, dijo Valencia. “No fue como una revancha, yo nunca sé nada de eso, no es algo en lo que piense. Aquí confíe en mí misma y pude hacerlo”.

La medalla de Valencia le dio a México una cosecha total de 37 oros en Lima, la mejor que ha tenido en la historia durante unos Juegos Panamericanos realizados fuera de casa.

“Nunca ha estado mal el deporte mexicano, nos ha faltado la confianza. Yo tuve un tropezón de confianza y ya lo pasé. Creo que sabemos que somos buenos pero algo nos hace dudar”, agregó. “En todos los deportes México tiene un representante que puede ganar, el punto es confiar en sí mismo”.

México cerró su participación en la especialidad de recurvo con una medalla de plata en mujeres por equipo, al caer 5-3 ante Estados Unidos. Agregó una más de bronce en mixtos por equipos al derrotar 5-3 a Canadá, pero se quedó fuera del podio en hombres por equipos al perder con los estadounidenses 5-3.

En arco compuesto, se fueron con las manos vacías dentro de todas sus categorías.

“Siento que en mujeres podíamos ganar las tres y en hombres se pudo lograr el pase, así hubiera sido buena (la participación), no está tan mal pero hubiera sido mejor en cuanto al equipo”, opinó Valencia. “En individual estuvimos bien, aunque pudieron ser mejores resultados por equipo”.

Aunque Valencia ganó el oro, la realidad es que ese deporte dio un paso atrás.

Hace cuatro años, en los Panamericanos de Toronto, México ganó dos medallas de oro, en individual de hombres y en equipos, mientras que en mujeres se llevaron una plata por equipos y un bronce en individual.

"Algo tiene que cambiar porque estamos en crisis... México está en crisis y si no lo quieren ver es tiempo de que lo volteen a ver", comento a The Associated Press el arquero Luis “Abuelo” Álvarez antes de la prueba de Valencia. "Es una crisis grande porque hay mucho talento en el país, pero no se aprovecha".

En Toronto 2015, Álvarez fue doble medallista de oro, en individual y por equipos.

Luego de brillar como anfitriones en los Panamericanos de 2011, los mexicanos confirmaron su buen nivel en la disciplina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Aída Román y Mariana Avitia subieron al podio al ganar una plata y un bronce, respectivamente.

En esa justa, los hombres por equipo pelearon por un bronce ante los surcoreanos y perdieron 224-19.

Las preseas de Román y Avitia fueron las dos primeras en ese deporte para México en unos Juegos Olímpicos y parecía que serían las primeras de muchas, pues el tiro con arco permite a sus participantes tener carreras longevas. Pero cuatro años más tarde, en los Olímpicos de Río de Janeiro, México se fue en blanco.

Gracias a lo conseguido en los últimos Panamericanos de Guadalajara y Toronto, México se trepó al segundo puesto del medallero histórico de la disciplina, donde Estados Unidos tiene un abrumador dominio, con 53 medallas de oro por sólo cuatro de los aztecas.

Problemas entre dirigentes antecedieron la llegada de los arqueros mexicanos a Lima. La expresidenta de la federación Effy Sánchez fue arrestada en agosto del 2018, acusada de peculado y denunciada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por un desvío de más de cuatro millones de pesos (unos 200.000 dólares), que le entregaron para realizar un torneo y un congreso técnico en el 2013.

En mayo del 2017, Santiago Avitia, padre de Mariana, la medallista de bronce en Londres 2012, fue elegido como nuevo dirigente, pero hasta ahora los buenos resultados no lo habían acompañado en su gestión.

El oro de Valencia significó un respiro.