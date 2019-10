Vuelven Messi y Agüero en Argentina para amistosos

El delantero argentino Lionel Messi anota un gol para el Barcelona en el partido ante Valladolid en la Liga española, el martes 29 de octubre de 2019. (AP Foto/Joan Monfort) El delantero argentino Lionel Messi anota un gol para el Barcelona en el partido ante Valladolid en la Liga española, el martes 29 de octubre de 2019. (AP Foto/Joan Monfort) Photo: Joan Monfort, AP Photo: Joan Monfort, AP Image 1 of / 1 Caption Close Vuelven Messi y Agüero en Argentina para amistosos 1 / 1 Back to Gallery

BUENOS AIRES (AP) — El astro Lionel Messi y el goleador Sergio Agüero volverán a jugar para Argentina en los amistosos contra Brasil y Uruguay en noviembre.

El capitán Albiceleste cumplió la suspensión de tres meses que le había impuesto la CONMEBOL por sus polémicas declaraciones en la Copa América de Brasil a mediados de año.

Agüero, en tanto, no había vuelto a ser convocado por el técnico Lionel Scaloni desde el certamen continental.

Los dos figuran en la nómina de 26 jugadores citados por Scaloni el jueves para los amistosos ante Brasil el 15 de noviembre en el estadio King Saud University de Arabia Saudita y tres días después contra Uruguay en el estadio New Bloomfield de Tel Aviv, Israel. Ambos compromisos serán la última prueba para el conjunto argentino antes de iniciar en marzo las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022.

La estrella del Barcelona no podrá disputar el primer partido de eliminatorias ya que todavía debe cumplir un partido oficial de suspensión por la expulsión en el encuentro ante Chile por el tercer puesto de la Copa América. Messi no asistió a recibir su medalla por el tercer puesto y luego declaró en zona mixta que "nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esa falta de respeto que se nos hizo en esta Copa", en referencia a los arbitrajes.

La lista para los amistosos excluye a los jugadores de River Plate, entre ellos el arquero Franco Armani, que jugarán la final de la Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil el 23 de noviembre.

La novedad fue la inclusión de Nehuén Pérez, defensor del Famalicao de Portugal, que recibió su primera citación para la selección. de su país.

___

Plantel:

Arqueros: Agustín Marchesín (Porto, Portugal), Juan Mussi (Udinese, Italia), Emiliano Martínez (Arsenal, Inglaterra), Esteban Andrada (Boca Juniors, Argentina).

Defensores: Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Renzo Saravia (Porto), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Nehuén Pérez (Famalicao, Portugal).

Volantes: Guido Rodríguez (América, México), Giovani Lo Celso (Tottenham), Leandro Paredes (PSG, Francia), Nicolás Domínguez (Vélez, Argentina), Rodrigo de Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Lucas Ocampos (Sevilla, España).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).