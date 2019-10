Woods prepara autobiografía sobre altibajos de su carrera

ARCHIVO - En esta foto del 16 de julio de 2019, Tiger Woods charla con la prensa previo al Abierto Británico en Irlanda del Norte. (AP Foto/Matt Dunham, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Tiger Woods escribirá lo que describió como su historia definitiva en una autobiografía titulada "Back" (De regreso).

HarperCollins Publishers anunció el martes que adquirió los derechos para la primera autobiografía escrita por Woods. Aún no se ha fijado la fecha de publicación.

Las memorias abarcarán la carrera de Woods, desde su juventud como prodigio del golf hasta convertirse en el campeón más joven del Masters y el único jugador que ostentó los títulos de los cuatro grandes torneos al mismo tiempo. También abordará su declive por culpa de lesiones y los problemas personales que propiciaron su divorcio, incluyendo su retorno tras someterse a cuatro cirugías en la espalda y ganar el Masters con 43 años, para obtener su 15to título en un major.

"He estado en el centro de la atención por tanto tiempo, y debido a ello, han sacado libros y artículos y programas de televisión sobre mí, la mayoría con errores, especulación y equivocaciones”, dijo Woods. “Esta libro es mi historia definitiva. Son mis palabras y expresa mis sentimientos. Describo cómo me siento y lo que ha pasado en mi vida. Vengo trabajando en el mismo con regularidad, y me entusiasma seguir con el proceso y presenta un libro que la gente querrá leer”.

Woods, con 81 victorias en la gira de la PGA y a uno de igualar el récord de Sam Snead, regresará a la competición la semana próxima en Japón.