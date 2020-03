Yarbrough deja al León y se va a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras un ciclo de ocho años en el que logró un ascenso y un bicampeonato, el portero William Yarbrough anunció el miércoles que se marcha de León y que continuará su carrera en la MLS, con los Rapids de Colorado.

Yarbrough, quien nació en México de padres estadounidenses y tiene las dos nacionalidades, surgió de las inferiores del Pachuca y se enroló con la Fiera para el Clausura 2012. Un año más tarde fue titular con el cuadro que se coronó en segunda división y ascendió a la máxima categoría.

En el Apertura 2013 y en Clausura 2014 fue bicampeón de Liga con el León, que es junto con Pumas el único equipo en hilvanar títulos seguidos desde que se instauraron los torneos cortos en el país en 1996.

“Es momento de terminar este capítulo con el club León, no sé si nos volveremos a ver más adelante, pero es el momento de dar gracias a la institución que me abrió los brazos”, dijo Yarbrough. “Hoy me toca partir y es una decisión cien por ciento mía. No sé si sea el final del libro o sólo el cierre de un capítulo para después volver a abrir otro”.

En los últimos dos años el guardameta perdió la titularidad ante Rodolfo Cota. En los últimos cuatro torneos de liga, sólo apareció seis ocasiones en el arco.