The following property transfers were recorded in the Shelton City Clerk’s Office in May.

431 Owl’s Roost, Suzanne Wynne Serino to Gabriel Carrion and Holly Carrion, $394,000.

87 Meadow St., MIchael Rogucki (trist), Rogucki Family Trust, Jill Silvestro (trust), James Rich (trust), Rich Family Trust, George C. Rogucki to Scott Francis Morgero and Paula Morgero, $200,000.

1 West St., Shawn Taylor and Amy L. Taylor to Benjamin Weathers and Samantha Bogner, $305,000.

237 Coram Road, Omar A. Johnson and Anthoula Johnson to Justin W. Crowley, $585,000.

Unit 156 Hawk’s Ridge, Hawk’s Ridge of Shelton, LLC, to Thomas Mastronardi and Debra Mastronardi, $519,900.

99 Woodland Park, Linda A. Smith (exec.) and Mary E. Kovac (estate) to Joan E. Pagliuco, $80,000.

300 Waverly Road, Kirkira Bolovinos to Mary Katherine Verrelli and John Verrelli, $800,000.

14 Whittier Lane, Nicholas Jones and Erica Macero to Jonathan Paul Botti, $500,000.

92 Prospect Ave., Kevin F. Ahern (trust), Helene S. Ahern Revocable Trust of 1996, Helene S. Ahern (estate) to Lydia I. Panton, $405,000.

19 Royal Court, Adam L. Davis and Ashley M. Moura to Denis A. Perin and Ana Karina Franze DeOliveira Perin, $505,000.

72 Red ak Circle, Joan E. Pagliuco to Lois Ryan, $362,000.

84 Tuckahoe Drive, Michael A. Myers and Geraldine R. Myers to Frank Kalmancy and Ann Marie Kalmancy, $656,000.

86-87 Upper Birchbank Road, Tracie Kondor (admin), Thomas E. Sym (estate) to Frank Parise, $27,500.

23 Dogwood Drive, Elizabeth Delvecchio (exec) and Patricia A. Callahan (estate) to Christopher Garrett Denton, $300,000.

5 Sharon Drive, Francis J. Panuczak to Jason M. Montagno and Melissa Montagno, $367,000.

17 Bunker Hill Circle, Jeffrey M. Post and Lisa M. Post to Brendan Keatley, $551,000.

29 Matilda Lane, Nikolla Tanushi to Brent Wadhams, $545,000.

289 Eagles Landing, Michael J. Kurtz (exec) and Barbara F. Kurtz (estate) to Karen W. Rosa and Austin Cook, $410,000.

220 Beardsley Road, Antonio Goncalves and Berta Goncalves to Joaquin D. Repollett and Kimberly A. Repollett, $760,000.

38 Ten Coat Lane, Redi Kostandini to Anthony S. Altobelli, $465,000.

20 Shagbark Road, John J. Chickos to Charles P. Eye, $327,000.

98 Village Drive, Neil D. Weiss and Tricia A. Weiss to Thomas Schoenfeld and Nancy Schoenfeld, $605,000.

28 Tuxedo Ave., Marianne Drago to Christina Rebecca Espana Estrada, $400,000.

27 Laurel St., Craig T. Tiffen, Melanie Zade, Melanie Tiffen to ZF SPV, LLC, $335,000.

81 Heather Ridge, Francis L. Forte to Sara Swain, $189,900.

757 Long Hill Ave., Geraldine Anne Tricarico to Home2, LLC, $597,579.

15 Elm St., Cynthia Cairella, Karen Lee Donovan, Nancy Marie Sember, Andrew James Cairella, Lanzi Family Limited Partnership, Patricia Lanzi Cuda, Michael J. Lanzi, Christopher J. Lanzi to A1A Home Buyers, LLC, $565,000.

13 Horseshow Drive, Fairchild Heights, Inc., to Thomas Kuba, Sr., and Susan Schoonmaker, $20,000.

Lot No. 2 Nichols Place, Sound II Home Builders, LLC, to Darron Bacal and Barbara Bacal, $225,000.

510 River Road, CKB, LLC, to 510 River Road, LLC, $8,120,000.

100 Parrott Drive, No. 1203 The Renaissance, harles J. Willinger, Jr. (trust) to Lawrence H. Schumer and Stacey Lipton Schumer, $585,000.

64 Myrtle Ave., No. 7 Southside Condominium, Richard Lindberg to Ahnaf Zaman, $150,000.

53 Valley Road, Tomas Michael Sutnik (admin), Michael R. Augusztin (estate) to Jose J. Videira and Maria M. Videira, $200,500.

53 Valley Road, Linn Lamitie and Ronald Brownell to Jose J. Videira and Maria M. Videira, $200,500.

361 Summerfield Gardens, Carol D’Agostino to Harshavardhan Siva Sankar Gari, $461,000.

34 Brookwood Lane, Mary Heller to Grounded Capital, LLC, $375,000.

46 Myrtle St., Kevin Alcedo to Marlene M. Flores and Juan A. Flores, $467,000.

35 Golden Hill Lane, Josef Visinski to Mikaela Visinski, $275,000.

6 Princess Terrace, John Paul Bras, Ashley Bras aka Ashley M. Pazmino to Lidia M. Bras, $110,000.

Unit No. 107 Hawk’s Ridge, Hawk’s Ridge of Shelton, LLC, to Sofia Pires, $550,682.

8 Hemlock Drive, Fairchild Heights, Inc., to James Delafield, $10,000.

3 Wopowog Trail, Piotr Podlewski to Kelsey Taylor Riesbeck and Logan Matthew Taricani, $428,000.

63 Keron Drive, Mary Kopasz to Tadeusz Moscicki and Halina Moscicki, $403,000.

Lot No. 15 Nichols Place, Sound II Home Builders, LLC, to paula P. Anastasi amd Mark T. Anastasi, $736,680.

Lot No. 47 Broc Estates Section 4, Jason R. Canfield and Louanne Canfield to Krista Lancione and Joseph Cohen, $565,000.

Unit No. 82 Rivendell Condominium, Brian Palumberi to Marc Nieto, $440,000.

45 Nicholdale Road, John P. Dias and Tracy A. Dias to Buyer Accepted, LLC, $466,500.

52 Birchbank, Alana Marie Callahan to Brian Vo and Lanh Nguyen, $430,000.

18 Heather Ridge, Alyssa M. Giammattei to Nicholas J. Giammattei, $182,000.

69 Soundridge Road, Alicina Andrade and Abilio to Manuel Paniagua and Jannette Lopez, $528,000.

37 Country Ridge Drive, Magno Ribeiro to Ricardo Pinto DeCarvalho, Jr., $330,000.

141 Woodland Park, Deborah Conway and John Conway to Mallory Francis Mucci, $121,500.

341 Walnut Tree Hill Road, Stephen J. Vidmosko and Diane Vidmosko to Mark C. Martire and Jenna I. Martire, $500,000.

530 Asbury Ridge, Caroline Landona to Thomas A. Carew and Claire M. Carew, $189,900.

317 Buddington Road, Janet Jayne and Donald E. Jayne, Jr., to Trevor B. White and Melissa J. White, $411,000.

39 Sorghum Road, Brian D. Mitchell and Rebecca B. Mitchell to Carmen M. Santos and Hector Santos, $574,444.

560 River Road No. 13 Shelton Cove, Kerri Ann Pacheco to Timothy Osborn and Sallie Howell, $807,000.

619 Long Hill Ave., Lynn Hudler (exec) and Joan H. Klapik (estate) to Ernestine Savino and Joseph Vincent Savino, $630,000.

30 Bear Path Drive, Michael J. Gardiner and Debra A. Gardiner to Brian M. Gardiner, $400,000.

3 Murphy’s Lane, Unit 25 Tanglewood Condominium, Janet Adjoa Sackey to Francisco P. Alves and Teresa L. Alves, $225,000.

12 Capitol Drive, Lauren Fontana to Samuel Wilder Smith, $575,000.

64 Congress Ave., Cirginia D. Harger (exec) and Clara Defelice (estate) to Joseph Michael Alarcon, $315,000.

36 Robin Lane, David S. James to Zachary Brooks and Melissa Hopco, $415,000.

33 Wakelee Ave., Danielle M. Kaplan to Ian Boston and Renee Boston, $460,000.

14 Legacy Lane, Sound II Home Builders, LLC, to Jake Ma and Leelee Taing, $928,265.