Academia invita a sus filas a Eiza González, Issa Rae y más

Steven Yeun, Nathan Lane, Issa Rae, Eiza González, Robert Pattinson, Janet Jackson, Leslie Odom Jr. y Laverne Cox están entre los artistas invitados este año a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La organización que otorga los Oscar dijo el jueves que 395 profesionales de la industria del cine, 46% de ellos mujeres y 39% de grupos infrarrepresentados, han sido invitados a unirse a sus filas en 2021. Si aceptan, lo cual hace la mayoría, tendrán el privilegio de votar en los Oscar del próximo año.

Los nuevos invitados incluyen a los nominados de este año Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Paul Raci (“Sound of Metal”), así como a ganadores como Yuh-Jung Youn de “Minari”, el director de cinematografía de “Mank” Erik Messerschmidt, la cantante y compositora H.E.R. y la guionista de “Promising Young Woman” Emerald Fennell.

Fennell también fue invitada a la rama de directores junto con el nominado de 2021 Lee Isaac Chung (“Minari”). Aquellos invitados en múltiples ramas deben elegir una a la cuál quieren pertenecer.

Una reciente nominación al Oscar no garantiza una invitación, pero es un punto de partida para seleccionar artistas y ejecutivos, como Bob Chapek, director ejecutivo de Walt Disney Co., que han realizado contribuciones significativas al cine.

Otros actores invitados son Carrie Coon (“The Nest”), Kingsley Ben-Adir (“One Night in Miami...”), Henry Golding (“Crazy Rich Asians), Clea DuVall (“Zodiac”), Hugh Bonneville (“Paddington 2”), Stephen Root (“Office Space”), y Jonathan Majors (“Da 5 Bloods”).

Entre los directores invitados están Lizzie Borden (“Born in Flames”), George C. Wolfe (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Janizca Bravo (“Zola”), Shaka King (“Judas and the Black Messiah”), Nia DaCosta (“Candyman”), Cathy Yan (“Birds of Prey”), Craig Brewer (“Hustle & Flow”) y Jonathan Glazer (“Under the Skin”).

La diversidad y la inclusión siguen siendo una prioridad para la academia de cine y, además del número relativamente grande de mujeres y grupos subrepresentados invitados, el grupo es también muy internacional. Más de la mitad de los invitados provienen de países distintos de Estados Unidos.

El número de invitados también se redujo drásticamente este año en un esfuerzo por “un crecimiento futuro constante”. En los últimos años, la organización había invitado a grupos de alrededor de 800 personas o más anualmente para ayudar a diversificar rápidamente sus filas tras las críticas de #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco). Con este nuevo grupo, la Academia dijo que su membresía total ahora incluye un 33% de mujeres y 19% de grupos subrepresentados.

La Academia ha dicho que sigue comprometida a ampliar su propia perspectiva durante los próximos años.