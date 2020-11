Acusan a chico de 15 años de tiroteo en Wisconsin

Agentes del FBI y la policía están en las afueras del centro comercial Mayfair Mall tras un tiroteo el viernes, 20 de noviembre del 2020, en Wauwatosa, Wisconsin. Varias personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, en el tiroteo. El alcalde de Wauwatosa Dennis McBride dijo que el sospechoso seguía a la fuga.

WAUWATOSA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un chico de 15 años deberá responder a varios cargos en relación con un tiroteo en un centro comercial en Wisconsin que dejó ocho heridos, y se ordenó que permanezca detenido en una cárcel para menores en lugar de entregarlo a la custodia de sus padres.

El comisionado de la corte J.C. Moore denegó el martes un pedido de la defensa de otorgar arresto domiciliario al adolescente porque el tiroteo del viernes en el centro comercial Mayfair en Wauwatosa, un suburbio de Milwaukee, constituía “una serie de acontecimientos increíblemente peligrosa”.

“Fue un tiroteo en un centro comercial atestado una semana antes del inicio de la temporada de compras navideña. Ocho personas sufrieron heridas debido a un altercado" en el que participó el adolescente, dijo Moore. “No puedo imaginar un conjunto de circunstancias más peligroso”.

No hubo muertos en el incidente.

El adolescente debe responder a ocho cargos criminales de lesiones y un cargo menor de posesión de un arma siendo menor de 18 años, informó el diario Milwaukee Journal Sentinel. The Associated Press no lo identifica porque es menor de edad.

La próxima audiencia fue fijada para el 3 de diciembre, en la cual el acusado debe hacer su declaración de culpabilidad o inocencia.