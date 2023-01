EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Durante una visita a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó duramente la respuesta del gobierno federal a la afluencia de inmigrantes a las ciudades estadounidenses y señaló que “necesitamos una coordinación clara”.

Adams señaló el domingo que las ciudades a las que llegan inmigrantes necesitan ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Nuestras ciudades están siendo socavadas. Y no nos merecemos esto. Los migrantes no se merecen esto. Y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto”, dijo Adams al final de una visita de fin de semana a El Paso. “Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de una manera real”.

Adams dijo que la ciudad de Nueva York se ha visto abrumada. Desde la primavera pasada, la ciudad ha recibido a unos 40.000 solicitantes de asilo, y la semana pasada registraron una cifra récord de cerca de 840 solicitantes de asilo que llegaron en un día, según Adams.

“Nueva York no puede soportar más. No podemos”, dijo Adams, que agregó que otras ciudades tampoco pueden más. “Ninguna ciudad merece lo que está pasando”.

El demócrata también criticó la práctica de algunos gobernadores de transportar a migrantes directamente desde la frontera a ciudades como Nueva York. Durante el último año, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha enviado autobuses con inmigrantes a las ciudades gobernadas por demócratas buscando maximizar la exposición de lo que considera es la inacción del gobierno del presidente Joe Biden ante la gran cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera sur.

Adams señaló que el gobernador de Colorado, un demócrata, también había transportado a inmigrantes a Nueva York. Dijo que las acciones de esos dos gobernadores mostraron una “falta de respeto bipartidista por las ciudades y estuvo mal”.

Adams declaró que el gobierno federal debería asumir el costo en el que incurren las ciudades para ayudar.

“Necesitamos un verdadero momento de liderazgo de FEMA”, dijo. “Esta es una crisis nacional”.

A principios de este mes, Biden también visitó El Paso.