BERLÍN (AP) — Un tribunal en Alemania condenó a un hombre por intento de asesinato y lesiones y lo sentenció a 14 años de prisión el viernes por un ataque con cuchillo en un tren el año pasado que dejó cuatro personas heridas. Los jueces encontraron que tenía un motivo extremista islámico.

El palestino de 28 años que creció en Siria —identificado solo como Abdalrahman A. de acuerdo con las reglas de privacidad alemanas— fue condenado en el tribunal estatal de Múnich.

La agencia de noticias dpa informó que los fiscales, que argumentaron que había un motivo extremista islámico, pedían cadena perpetua, mientras que los abogados argumentaron que su cliente era un esquizofrénico paranoico que no podía ser considerado penalmente responsable y pedían su absolución.

Los jueces concluyeron que el acusado tenía un “motivo yihadista-islamista” y había intentado matar a no musulmanes, según un comunicado de la corte. No estaban convencidos de que tuviera problemas de salud mental en ese momento que hubieran influido en su responsabilidad penal y dijeron que las afirmaciones del hombre sobre tales problemas de salud eran contradictorias, variables y no creíbles. Tres expertos tampoco encontraron evidencia de una enfermedad mental “relevante”.

El ataque tuvo lugar en un tren de alta velocidad ICE que viajaba de Passau, en la frontera con Austria, a Hamburgo el 6 de noviembre de 2021. Las autoridades inicialmente dijeron que el hombre atacó a sus víctimas aparentemente al azar y mostraba signos de enfermedad mental, pero que no hubo indicios inmediatos de un motivo terrorista.

Los fiscales dijeron más tarde que se habían encontrado videos de propaganda del grupo extremista Estado Islámico sobre el sospechoso y que el material en su cuenta de Facebook también apuntaba en esa dirección.

La policía dijo que el sospechoso llegó a Alemania en 2014 y se le concedió asilo en 2016. Estaba viviendo en Passau.

El tren se detuvo en Seubersdorf, entre las ciudades bávaras de Regensburg y Nuremberg, después del ataque y los investigadores dijeron que el sospechoso fue arrestado rápidamente y sin resistencia.