DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí indicó que no está dispuesto a bombear más petróleo ni buscará cambios en un acuerdo con Rusia y otros productores que ha puesto un límite a los niveles de producción de crudo.

Esto tiene a Washington preocupado sobre un aumento en el precio de la gasolina y las tensiones con Rusia sobre Ucrania avivan la incertidumbre del mercado.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden envió a Brett McGurk, el coordinador sobre Medio Oriente del Consejo de Seguridad Nacional, y al enviado de Energía del Departamento de Estado, Amos Hochstein, a Riad el miércoles para discutir una variedad de temas, entre ellos la guerra actual en Yemen y los suministros de energía a nivel mundial.

Cuando los reporteros le preguntaron en Washington si los funcionarios estadounidenses también están exhortando a Arabia Saudí a extraer más crudo a fin de relajar los altos precios del petróleo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no cuenta con más detalles sobre la reunión.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los dos funcionarios de Estados Unidos no habían pedido a los saudíes incrementar la producción de petróleo en sus reuniones en Riad. La persona insistió en mantener el anonimato para hablar sobre las reuniones y dijo que la conversación involucró temas regionales y los impactos de la seguridad energética en la economía mundial.

Por su parte, dos funcionarios saudíes afirmaron a The Associated Press que el ministro de Energía de Arabia Saudí informó a la OPEP sobre el compromiso del reino a la hoja de ruta actual del grupo de incrementos prudentes mensuales. Ambos hablaron a condición de mantener el anonimato porque no están autorizados para informar a los periodistas.

